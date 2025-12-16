Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında puanları toplamaya devam eden Fenerbahçe, güçlü İngiliz ekibi Aston Villa karşısında saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Taraftarının desteğiyle Kadıköy'de zafere ulaşarak Avrupa'daki iddiasını pekiştirmek isteyen Sarı-Lacivertliler için bu maç, hem puan hem de moral açısından kilit bir rol oynayacak. Futbolseverler, bu Avrupa kapışmasının tarihini ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. İşte, Fenerbahçe - Aston Villa maçı tarihi ve kalan maçlar: