Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:37

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasındaki kritik maçlardan birinde İngiliz devi Aston Villa'yı İstanbul'da konuk etmeye hazırlanıyor. Avrupa serüveninde ilerleyen Sarı-Lacivertliler için bu maçın sonucu, tur yolunda büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kritik karşılaşmaya dair tüm detaylar.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
  • ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında puanları toplamaya devam eden Fenerbahçe, güçlü İngiliz ekibi Aston Villa karşısında saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Taraftarının desteğiyle Kadıköy'de zafere ulaşarak Avrupa'daki iddiasını pekiştirmek isteyen Sarı-Lacivertliler için bu maç, hem puan hem de moral açısından kilit bir rol oynayacak. Futbolseverler, bu Avrupa kapışmasının tarihini ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. İşte, Fenerbahçe - Aston Villa maçı tarihi ve kalan maçlar:

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ve Aston Villa'yı karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 7. Hafta mücadelesinin tarih ve saat bilgileri kesinleşti:

Detay Bilgi
Organizasyon UEFA Avrupa Ligi (Lig Aşaması 7. Hafta)
Rakip Aston Villa FC
Tarih (Ne Zaman) 22 Ocak 2026 Perşembe
Saat (Saat Kaçta) 20:45 (TSİ)
Stadyum Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizin bu önemli mücadelesinin yayın bilgileri de merak konusu.

Fenerbahçe - Aston Villa maçı, UEFA Avrupa Ligi önceki maçlarına bakıldığında TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Temsilcimiz Fenerbahçe 6 maçta topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz