Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Oy Verme İşlemi Ne Zaman Sona Erecek? Fenerbahçe Başkanı Kim olacak?

Fenerbahçe'de Başkanlık seçimi heyecanı sürüyor. Üyeler oylarını 10:00-17:00 saatleri arasında kullanabilecek. 17.00'da sandıkların kapanması ile birlikte, yeni Başkan adayı belli olacak. Peki, Fenerbahçe Başkanı Kim olacak, Ali Koç mu, Sadettin Saran mı?