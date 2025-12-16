Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK, GS ve FB ZTK eşleşmeleri

Türkiye Kupası'nda kura çekiminin ardından futbol dünyasında gözler yılın en heyecanlı eşleşmesine çevrildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş, kupadaki iddialarını sürdürmek ve rakibini saf dışı bırakmak için Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Bu kritik 90 dakika, her iki takım için de sezonun en önemli sınavlarından biri olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bu dev randevunun programı netleşti:
|Detay
|Bilgi
|Organizasyon
|Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
|Maç
|Fenerbahçe - Beşiktaş
|Tarih (Ne Zaman)
|23 Aralık 2025 Salı
|Saat (Saat Kaçta)
|20:30
|Stadyum
|Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası grup fikstürü:
- Fenerbahçe (D)
- Keçiörengücü
- Kocaelispor (D)
- Çaykur Rizespor
Galatasaray'ın Türkiye Kupası grup fikstürü:
- Başakşehir
- Fethiyespor (D)
- İstanbulspor
- Alanyaspor (D)
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası grup fikstürü
- Beşiktaş
- Beyoğlu Yeniçarşı FK (D)
- Erzurumspor
- Gaziantep FK (D)