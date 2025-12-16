Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK, GS ve FB ZTK eşleşmeleri
Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:57

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK, GS ve FB ZTK eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı başlıyor.Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Beşiktaş, kupada tur atlamak için dev bir derbi mücadelesine çıkıyor. 1. haftada oynanacak bu kritik karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, nefeslerin tutulacağı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev derbiye dair tüm detaylar.

Türkiye Kupası'nda kura çekiminin ardından futbol dünyasında gözler yılın en heyecanlı eşleşmesine çevrildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş, kupadaki iddialarını sürdürmek ve rakibini saf dışı bırakmak için Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Bu kritik 90 dakika, her iki takım için de sezonun en önemli sınavlarından biri olacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bu dev randevunun programı netleşti:

Detay Bilgi
Organizasyon Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
Maç Fenerbahçe - Beşiktaş
Tarih (Ne Zaman) 23 Aralık 2025 Salı
Saat (Saat Kaçta) 20:30
Stadyum Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası derbi heyecanının yayın kanalı henüz netleşmedi. Belli olduğunda haberimizdeki yerini alacak.

BJK, GS VE FB ZTK EŞLEŞMELERİ

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası grup fikstürü:

- Fenerbahçe (D)
- Keçiörengücü
- Kocaelispor (D)
- Çaykur Rizespor

Galatasaray'ın Türkiye Kupası grup fikstürü:

- Başakşehir
- Fethiyespor (D)
- İstanbulspor
- Alanyaspor (D)

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası grup fikstürü

- Beşiktaş
- Beyoğlu Yeniçarşı FK (D)
- Erzurumspor
- Gaziantep FK (D)

