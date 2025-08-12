Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşında muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Feyenoord'u 12 Ağustos 2025 Salı günü evine konuk ediyor. Karşılaşmada taraftar nefeslerini tuttu. Hollanda'daki ilk maçta 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, bu kez evinde galip gelerek play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Maçın gidişatı, sezonun Avrupa hedefleri açısından kilit önem taşıyor. İşte, Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorularının yanıtı: