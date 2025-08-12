Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşında muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Feyenoord'u 12 Ağustos 2025 Salı günü evine konuk ediyor. Karşılaşmada taraftar nefeslerini tuttu. Hollanda'daki ilk maçta 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, bu kez evinde galip gelerek play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Maçın gidişatı, sezonun Avrupa hedefleri açısından kilit önem taşıyor. İşte, Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorularının yanıtı:
Bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin hedeflediği Devler Ligi'ne ulaşma yolunda belirleyici bir eşik. Hollanda'daki ilk maçta 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, ev avantajıyla turu çevirmek istiyor.
12 Ağustos Salı günü (bugün) oynanacak Fenerbahçe - Feyenoord maçı saat 20.00'de başlayacak.
Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın yöneteceği Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki Feyenoord maçını canlı takip etmek isteyenler Exxen Spor üyeliğini ücretli olarak alarak karşılaşmayı izleyebilecek.
İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe en az 2 farklı galibiyetle tur şansını elde edecek. Sarı lacivertliler Feyenoord'a karşı tek galibiyetli bir skor elde etmesi halinde maçı uzatmalara taşıyacak.
Beraberlik veya mağlubiyet durumlarında ise Feyenoord play-off biletini alan taraf olacak.
Fenerbahçe Feyenoord'u geçmesi halinde Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Duran.
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, In-Beom, Stejin, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda.