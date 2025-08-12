Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşında muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 12.8.2025 15:55 Son Güncelleme: 12.8.2025 15:58

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Feyenoord'u Şükrü Saraçoğlu'nda ağırlıyor. Tur için sahaya çıkacak temsilcimiz, Hollanda’da 2-1 geriye düştü. Rövanş karşılaşmasında hedef farklı galibiyet! Taraftar desteği ve teknik heyetin stratejisi, play-off turunun kapısını aralamak için belirleyici olacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sarı-lacivertliler maçın yayın kanalına odaklandı. Peki; Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? İşte, muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Feyenoord'u 12 Ağustos 2025 Salı günü evine konuk ediyor. Karşılaşmada taraftar nefeslerini tuttu. Hollanda'daki ilk maçta 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, bu kez evinde galip gelerek play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Maçın gidişatı, sezonun Avrupa hedefleri açısından kilit önem taşıyor. İşte, Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorularının yanıtı:

FENERBAHÇE - FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI BUGÜN!

Bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin hedeflediği Devler Ligi'ne ulaşma yolunda belirleyici bir eşik. Hollanda'daki ilk maçta 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, ev avantajıyla turu çevirmek istiyor.

12 Ağustos Salı günü (bugün) oynanacak Fenerbahçe - Feyenoord maçı saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rövanş maçı Exxen platformu üzerinden yayımlanacak.

Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın yöneteceği Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki Feyenoord maçını canlı takip etmek isteyenler Exxen Spor üyeliğini ücretli olarak alarak karşılaşmayı izleyebilecek.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe en az 2 farklı galibiyetle tur şansını elde edecek. Sarı lacivertliler Feyenoord'a karşı tek galibiyetli bir skor elde etmesi halinde maçı uzatmalara taşıyacak.

Beraberlik veya mağlubiyet durumlarında ise Feyenoord play-off biletini alan taraf olacak.

Fenerbahçe Feyenoord'u geçmesi halinde Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Duran.

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, In-Beom, Stejin, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda.

