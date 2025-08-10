Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe rövanş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinde nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahadan 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe, rövanş için geri sayıma geçti. Jose Mourinho'nun ekibi, sahasında taraftarının desteğiyle turu geçmek için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler.