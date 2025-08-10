Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe rövanş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinde nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahadan 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe, rövanş için geri sayıma geçti. Jose Mourinho'nun ekibi, sahasında taraftarının desteğiyle turu geçmek için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler.
Fenerbahçe – Feyenoord eşleşmesinin ikinci ayağı temsilcimizin evinde Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe rövanş maçı 12 Ağustos Salı günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe - Feyenoord maçı biletleri; 11 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla da Genel Satışa sunulacak. İşte bilet fiyatları:
KUZEY- SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL
VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL