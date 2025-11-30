FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ: Fenerbahçe – Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Ligde büyük önem taşıyan bu kritik mücadele yaklaştıkça heyecan doruğa çıkıyor. Ezeli rakiplerin taraftarları, maçın gününü, saatini ve yayın kanalını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbiyle ilgili tüm detaylar…