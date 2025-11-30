Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ: Fenerbahçe – Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig’in en merakla beklenen derbisi için heyecan dorukta. Fenerbahçe ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek kritik mücadele, hem ligdeki zirve yarışını hem de haftanın futbol havasını şekillendirecek. İki takım arasındaki puan farkı, maç öncesinde yalnızca 1’e düşmüş durumda. Taraftarlar ise müsabakanın günü, saati ve yayın kanalı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Fenerbahçe – Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek? İşte maçın detayları…

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in dev derbisi Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının bilgileri:

Bilgi Detay
Organizasyon Trendyol Süper Lig
Maç Fenerbahçe - Galatasaray
Tarih 1 Aralık 2025 Pazartesi
Saat 20.00
Stat

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak. Maç, saat 20.00'de başlayacak ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanıyor.

