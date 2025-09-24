Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde 2. karşılaşmasına evinde çıkacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde gözler ikinci maçlara çevrildi. İlk maçını Dinamo Zagreb karşısında oynayan temsilcimiz Fenerbahçe, bu kez Fransız ekibi Nice ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler şimdiden "Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Fenerbahçe, bu maçtan galibiyet çıkararak ligde avantajlı konuma gelmek istiyor. İşte Fenerbahçe - Nice maçının tarihi, saati ve merak edilen ayrıntılar…