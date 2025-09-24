Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde 2. karşılaşmasına evinde çıkacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde gözler ikinci maçlara çevrildi. İlk maçını Dinamo Zagreb karşısında oynayan temsilcimiz Fenerbahçe, bu kez Fransız ekibi Nice ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler şimdiden "Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Fenerbahçe, bu maçtan galibiyet çıkararak ligde avantajlı konuma gelmek istiyor. İşte Fenerbahçe - Nice maçının tarihi, saati ve merak edilen ayrıntılar…
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı bekleniyor. Fenerbahçe, ligdeki ikinci maçında Nice ile karşılaşacak. Mücadele, 2 Ekim 2025 Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşma temsilcimiz açısından büyük önem taşıyor.
1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE
2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE
3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART
4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE