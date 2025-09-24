Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 2. karşılaşmasına evinde çıkacak!
Giriş Tarihi: 24.9.2025 23:30

UEFA Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, ligdeki ikinci maçında Fransız ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, “Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Kritik karşılaşma 2. hafta programında yer alıyor. İşte Fenerbahçe - Nice mücadelesine dair maç tarihi ve öne çıkan detaylar…

FENERBAHÇE - NİCE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı bekleniyor. Fenerbahçe, ligdeki ikinci maçında Nice ile karşılaşacak. Mücadele, 2 Ekim 2025 Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşma temsilcimiz açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe - Nice maçı saat 19.45'te başlayacak. Mücadelenin ilk maçta olduğu üzere TRT 1'de yayımlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TAKVİMİ

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

