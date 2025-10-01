FENERBAHÇE NICE UEFA MAÇI: Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda? İşte maçın tarihi, saati ve yayın kanalı...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, ikinci hafta karşılaşmasında Fransız ekibi OGC Nice'i kendi sahasında konuk edecek. İlk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle Avrupa'da sezonun ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele için geri sayım başladı. Peki, Fenerbahçe – Nice maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe – Nice maçı, 2 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, 19:45'te başlayacak. Bu maç, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ikinci hafta mücadelesi olacak. Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak.
Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimi şöyle:
1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE
2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE
3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART
4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE