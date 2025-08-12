Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE PLAY OFF TURU RAKİPLERİ: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler?
Giriş Tarihi: 12.8.2025 22:18

FENERBAHÇE PLAY OFF TURU RAKİPLERİ: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahne almak için gün sayıyor. Feyenoord karşısında elde edilen önemli galibiyetin ardından, sarı-lacivertlilerin bu turda karşılaşabileceği muhtemel rakipler futbolseverler ve taraftarlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Avrupa arenasındaki yolculuğuna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe’nin, play-off turundaki eşleşmeleri merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler?

FENERBAHÇE PLAY OFF TURU RAKİPLERİ: Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu öncesinde geri sayıma geçti. Feyenoord karşısında aldığı kritik galibiyetle adını bir üst tura yazdıran sarı-lacivertliler, Avrupa sahnesindeki yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor. Play-off turunda karşılaşabileceği takımlar ise hem futbolseverlerin hem de taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gözler şimdi, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki bir sonraki sınavında karşısına çıkabilecek muhtemel rakiplerine çevrilmiş durumda. Peki, sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakipleri kimler? İşte detaylar.

SARI-LACİVERTLİ EKİP PLAY OFF TURUNA YÜKSELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Feyenoord'u Kadıköy'de ağırladı. Sarı-lacivertliler, muhteşem bir performans sergileyerek sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe'nin gollerini Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca kaydederken, Hollanda temsilcisinin iki golü Tsuyoshi Watanabe'den geldi.

FENERBAHÇE'NİN PLAY OFF TURU RAKİPLERİ KİMLER?
Sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda Feyenoord'u (Hollanda) geçmesi halinde play-off'ta Nice (Fransa)-Benfica (Portekiz) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmaları, 19-20 Ağustos ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, bu tura yükselmesi halinde ilk mücadeleyi kendi sahasında taraftarı önünde oynayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE PLAY OFF TURU RAKİPLERİ: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz