FENERBAHÇE PLAY OFF TURU RAKİPLERİ: Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu öncesinde geri sayıma geçti. Feyenoord karşısında aldığı kritik galibiyetle adını bir üst tura yazdıran sarı-lacivertliler, Avrupa sahnesindeki yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor. Play-off turunda karşılaşabileceği takımlar ise hem futbolseverlerin hem de taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gözler şimdi, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki bir sonraki sınavında karşısına çıkabilecek muhtemel rakiplerine çevrilmiş durumda. Peki, sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakipleri kimler? İşte detaylar.