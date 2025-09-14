Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ve derbi saati

Fenerbahçe bugün Trabzonspor'u konuk edecek… Dün TFF'nin yaptığı açıklamayla maç saatinde değişikliğe gidilirken, taraftarlar Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda gibi sorularla derbiye ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Trendyol Süper Lig 5. Haftasında tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği maç günü geldi çattı. İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ve derbi saati;
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Trabzonspor maçı, bu akşam yani saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
SARI LACİVERTLİLER DOMENİCO TEDESCO İLE İLK MAÇINDA!
Sezona başladığı Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu görev için Domenico Tedesco ile anlaşma sağladı. 9 Eylül Salı günü İstanbul'a gelerek hazırlıklara başlayan İtalyan teknik adam, ilk resmi maçına da Trabzonspor karşısında çıkacak. Kanarya, ligde son oynadığı Gençlerbirliği müsabakasında saha kenarında Zeki Murat Göle yer almıştı.
TFF MAÇ SAATİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI!
TFF, Fenerbahçe – Trabzonspor derbisinin, aynı akşam A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finali maçının saat 21:00'de olması nedeniyle çakışmaması için girişimde bulundu:
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.