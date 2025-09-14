Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ve derbi saati

Fenerbahçe bugün Trabzonspor'u konuk edecek… Dün TFF'nin yaptığı açıklamayla maç saatinde değişikliğe gidilirken, taraftarlar Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda gibi sorularla derbiye ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Trendyol Süper Lig 5. Haftasında tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği maç günü geldi çattı. İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ve derbi saati;