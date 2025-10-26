Fenerbahçe – Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Basketbol Süper Ligi

Türk Telekom'da son durum:

Erdem Can tarafından çalıştırılan Türk Telekom'un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Michael Devoe, Kyle Allman, Doğuş Özdemiroğlu, Jaleen Smith, Ata Kahraman, Mete Tekçevik

Forvetler: Jordan Usher, Berkan Durmaz, Atakan Biçer, Yavuz Gültekin, Ömer Can

Pivotlar: Kyle Alexander, Marko Simonovic, Kris Bankston, Emircan Koşut

Koç: Erdem Can

Türk Telekom, bu sezon ligimizde oynadığı dört maçta bir galibiyet aldı. Rakibimiz son olarak 18 Ekim Cumartesi günü konuk ettiği Aliağa Petkim Spor'u 85-61 ile geçti. Telekom cephesinde Doğuş Özdemiroğlu 21, Kyle Allman ve Jaleen Smith 17'şer sayı buldu.

Ankara temsilcisi, bu sezon EuroCup'ta dört maça çıktı. B Grubu'nda yer alan Türk Telekom, bu karşılaşmalarda iki galibiyet aldı. Son olarak 22 Ekim Çarşamba günü Dolomiti Energia Trento'ya konuk olan Telekom, rakibini 60-80 ile geçti. Ankara ekibinde Michael Devoe 14, Jordan Usher 13, Jaleen Smith ve Kris Bankston 12'şer sayı buldu.