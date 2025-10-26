Fenerbahçe – Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta nefes kesen bir mücadele basketbolseverleri bekliyor. Ligin iddialı takımlarından Fenerbahçe Beko, Ankara temsilcisi Türk Telekom'u sahasında konuk edecek. Taraftarlar, bu zorlu karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm ayrıntılar…
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi beşinci hafta karşılaşmasında Türk Telekom'u konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak bu mücadele 26 Ekim Pazar günü 13.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 24 Ekim Cuma günü konuk olduğu Anadolu Efes'i 69-79 ile geçerek altıncı maçında üçüncü galibiyetini aldı. Takımımızda Devon Hall ve Scottie Wilbekin 12'şer, Wade Baldwin IV 10 sayı üretti.
Takımımız Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 19 Ekim Pazar günü konuk olduğu Galatasaray MCT Technic'i 85-76 mağlup ederek dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Nicolo Melli ve Tarık Biberovic 18'er, Devon Hall 11, Scottie Wilbekin ise 10 sayı üretti.
Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Arturs Zagars ve bireysel çalışmalarını sürdüren Brandon Boston Jr. bu maçta forma giyemeyecek.
Erdem Can tarafından çalıştırılan Türk Telekom'un kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Guardlar: Michael Devoe, Kyle Allman, Doğuş Özdemiroğlu, Jaleen Smith, Ata Kahraman, Mete Tekçevik
Forvetler: Jordan Usher, Berkan Durmaz, Atakan Biçer, Yavuz Gültekin, Ömer Can
Pivotlar: Kyle Alexander, Marko Simonovic, Kris Bankston, Emircan Koşut
Koç: Erdem Can
Türk Telekom, bu sezon ligimizde oynadığı dört maçta bir galibiyet aldı. Rakibimiz son olarak 18 Ekim Cumartesi günü konuk ettiği Aliağa Petkim Spor'u 85-61 ile geçti. Telekom cephesinde Doğuş Özdemiroğlu 21, Kyle Allman ve Jaleen Smith 17'şer sayı buldu.
Ankara temsilcisi, bu sezon EuroCup'ta dört maça çıktı. B Grubu'nda yer alan Türk Telekom, bu karşılaşmalarda iki galibiyet aldı. Son olarak 22 Ekim Çarşamba günü Dolomiti Energia Trento'ya konuk olan Telekom, rakibini 60-80 ile geçti. Ankara ekibinde Michael Devoe 14, Jordan Usher 13, Jaleen Smith ve Kris Bankston 12'şer sayı buldu.