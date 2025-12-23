FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ:Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Brann karşısında net bir galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam etti. Bu sonucun ardından temsilcimizin Avrupa Ligi'ndeki kalan maçları futbol gündeminde öne çıktı. Peki, Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe fikstürü...
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç temsilcisi Brann'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmanda sergilediği etkili performansla rakibini 4-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe'nin puanı 11'e yükseldi.
Fenerbahçe, lig aşamasında geride kalan 6 haftada inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Sarı-lacivertliler ilk maçta Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olurken, Nice'i 2-1 ve Stuttgart'ı 1-0 yenmeyi başardı. Temsilcimiz, Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalırken, Ferencvaroş karşısında ise sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Brann karşısında alınan 4-0'lık galibiyetle birlikte puanını 11'e çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Fenerbahçe'yi bekleyen iki kritik karşılaşma bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 22 Ocak Perşembe günü sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Mücadele, Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe, lig aşamasındaki son maçında ise 29 Ocak'ta deplasmanda FCSB ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu iki maçtan alacağı sonuçlarla Avrupa Ligi'nde üst tura çıkma hedefini netleştirmeyi amaçlıyor.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Stadyum
|Fenerbahçe – Aston Villa
|22 Ocak Perşembe
|20.45
|Chobani Stadyumu
|FCSB – Fenerbahçe
|29 Ocak
|20.45
|Deplasman