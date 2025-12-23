FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ:Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Brann karşısında net bir galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam etti. Bu sonucun ardından temsilcimizin Avrupa Ligi'ndeki kalan maçları futbol gündeminde öne çıktı. Peki, Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe fikstürü...