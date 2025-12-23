Haberler Yaşam Haberleri FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ:Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasında yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, 6. hafta karşılaşmasında Brann deplasmanında aldığı 4-0’lık galibiyetle Avrupa arenasındaki iddiasını güçlendirdi. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla puanını 11’e yükseltirken, temsilcimizin Dinamo Zagreb, Nice, Stuttgart, Viktoria Plzen ve Ferencvaros maçlarının ardından Avrupa Ligi’nde kalan maçlarının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İşte, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe fikstürü...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Brann karşısında net bir galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam etti. Bu sonucun ardından temsilcimizin Avrupa Ligi'ndeki kalan maçları futbol gündeminde öne çıktı. Peki, Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe fikstürü...

FENERBAHÇE BRANN DEPLASMANINDA FARKLI KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç temsilcisi Brann'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmanda sergilediği etkili performansla rakibini 4-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe'nin puanı 11'e yükseldi.

SARI-LACİVERTLİLERİN AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, lig aşamasında geride kalan 6 haftada inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Sarı-lacivertliler ilk maçta Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olurken, Nice'i 2-1 ve Stuttgart'ı 1-0 yenmeyi başardı. Temsilcimiz, Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalırken, Ferencvaroş karşısında ise sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Brann karşısında alınan 4-0'lık galibiyetle birlikte puanını 11'e çıkardı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA 2 MAÇI KALDI

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Fenerbahçe'yi bekleyen iki kritik karşılaşma bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 22 Ocak Perşembe günü sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Mücadele, Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

SON HAFTA RAKİP FCSB

Fenerbahçe, lig aşamasındaki son maçında ise 29 Ocak'ta deplasmanda FCSB ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu iki maçtan alacağı sonuçlarla Avrupa Ligi'nde üst tura çıkma hedefini netleştirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KALAN MAÇLARI

Maç Tarih Saat Stadyum
Fenerbahçe – Aston Villa 22 Ocak Perşembe 20.45 Chobani Stadyumu
FCSB – Fenerbahçe 29 Ocak 20.45 Deplasman
