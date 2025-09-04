Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim, İsmail Kartal mı olacak? Fenerbahçe’de yeni dönem başlıyor!

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi resmen sona erdi; kulüp yönetimi yeni teknik direktörü belirlemek için masa başına geçti. Yapılan ilk toplantılarda hem yerli hem yabancı adaylar gündeme geldi. Özellikle İsmail Kartal, daha önce üç kez sarı-lacivertli ekibi çalıştırmış bir isim olarak konuşulanlar arasında. Fenerbahçe teknik direktörünü bekliyor... İşte, detaylar: