Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim, İsmail Kartal mı olacak? Fenerbahçe’de yeni dönem başlıyor!

Giriş Tarihi: 4.9.2025 15:35

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğunda yeni dönem kapıda. José Mourinho ile yollar ayrıldıktan sonra, yönetimin yeni hocayı duyurması bekleniyor. Kulüpte öne çıkan isimler arasında yer alan İsmail Kartal yeni teknik direktör mü olacak merak konusu. Kartal, son olarak Persepolis’te görev yapmış, daha öncesinde Fenerbahçe’de üç dönemde başarılı bir grafik çizmişti. Peki; Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi resmen sona erdi; kulüp yönetimi yeni teknik direktörü belirlemek için masa başına geçti. Yapılan ilk toplantılarda hem yerli hem yabancı adaylar gündeme geldi. Özellikle İsmail Kartal, daha önce üç kez sarı-lacivertli ekibi çalıştırmış bir isim olarak konuşulanlar arasında. Fenerbahçe teknik direktörünü bekliyor... İşte, detaylar:

MOURINHO DÖNEMİ RESMEN BİTTİ

Fenerbahçe Kulübü, 2024–2025 sezonu boyunca teknik direktörlük görevini yürüten José Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli çalıştırıcının emekleri için teşekkür edilerek, vedalaşıldı.

Bu noktada yeni teknik adam için gözler yönetime döndü.

A Spor'un haberine göre; sarı lacivertlilerde yönetim, teknik direktör konusunu netleştirmek için bugün saat 15.00'te toplantı yapma kararı aldı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Yerli ve yabancı pek çok isim ön plana çıkarken yerli seçenekler arasında İsmail Kartal'ın adı ön plana çıkıyor. Kartal, daha önce Fenerbahçe'de üç dönemde teknik direktörlük yapmıştı.

İSMAİL KARTAL DÖNEMİ Mİ BAŞLIYOR?

İsmail Kartal toplantı sonrası çıkan isim olursa sarı lacivertli ekibin 4. kez başına geçmiş olacak.

Şu ana kadar 3 farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Kartal, toplam 125 maça çıktı ve 86 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

