Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Sarı lacivertlilerde Mourinho dönemi sona erdi!

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı. Mourinho, geçtiğimiz sezon takımın başında hem tartışılan sonuçlar hem de açıklamalarla gündeme gelmişti. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."
Sezonu Persepolis'te tamamladıktan sonra görevine son verilen İsmail Kartal, daha önce de Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmış ve takıma 99 puan kazandırmıştı. Şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan Kartal, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için öne çıkan isim olarak gösterilirken Montella'da adı geçen adaylar içerisinde yer alıyor.
2024-2025 sezonundan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho, toplam 56 maçta 35 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Portekizli teknik adam, geçen sezon 2,09 puan ortalaması yakalamıştı. Bu sezon ise çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.