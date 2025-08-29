Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Sarı lacivertlilerde Mourinho dönemi sona erdi!

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Sezonu Persepolis'te tamamladıktan sonra görevine son verilen İsmail Kartal, daha önce de Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmış ve takıma 99 puan kazandırmıştı. Şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan Kartal, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için öne çıkan isim olarak gösterilirken Montella'da adı geçen adaylar içerisinde yer alıyor.