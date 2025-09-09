Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu? O isimle anlaşmaya varıldı! Fenerbahçe yönetiminden son dakika açıklaması

Yönetim, transfer dönemi ve taktik planlamalarla birlikte yeni teknik direktörün takım üzerindeki etkisini yakından takip ediyor. Antrenman programları ve hazırlık maçları, sezonun geri kalanında alınacak sonuçları belirleyecek gibi görünüyor. Hem lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda takımın performansı merak konusu. Son olarak, taraftarlar da sosyal medyada yeni hocanın kim olacağını tartışıyordu. Son dakika açıklamasıyla belli oldu Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu?