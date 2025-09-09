Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu? O isimle anlaşmaya varıldı! Fenerbahçe yönetiminden son dakika açıklaması
Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktörlük görevinde uzun süredir boş kalan koltuğu doldurdu. Yeni sezon öncesi yönetim, takımın başına deneyimli ve genç bir isim getirdi. Son dönemde Avrupa futbolunda dikkat çeken bu teknik adam, İstanbul’a gelerek resmi imzayı atacak. Taraftarlar, takımın oyun anlayışında yaşanacak değişiklikleri merakla bekliyor. Peki, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim oldu?

Yönetim, transfer dönemi ve taktik planlamalarla birlikte yeni teknik direktörün takım üzerindeki etkisini yakından takip ediyor. Antrenman programları ve hazırlık maçları, sezonun geri kalanında alınacak sonuçları belirleyecek gibi görünüyor. Hem lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda takımın performansı merak konusu. Son olarak, taraftarlar da sosyal medyada yeni hocanın kim olacağını tartışıyordu. Son dakika açıklamasıyla belli oldu Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu?

FENERBAHÇE YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ AÇIKLADI!

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YARDIMCISI GÖKHAN GÖNÜL

2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır. Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır."

