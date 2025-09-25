Fenomen çifte 7 yıl hapis

Sosyal medyada 3.7 milyon takipçiye sahip Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Kasım 2023'te 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve benzeri suçlardan soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, Öz çifti ve şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı'nın 'mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçundan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar 19 Kasım'da ilk kez hâkim karşısına çıkacak.