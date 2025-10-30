Fenomen Neslihan Güngen hakkında MASAK raporu hazırlandı: Dikkat çeken 60 milyon 316 bin 336 TL detayı!

60 MİLYON 316 BİN 336 LİRALIK TUTAR!

Neslim Güngen'in eşi İnanç Güngen hakkında yapılan tespitlere de yer verilen raporda, İnanç Güngen'in yönetim kurulu başkanı ve tek kanuni temsilcisi olduğu, NG Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluşundan itibaren yüzde yüz paya sahip olan kişinin Güngen'in ortağı Birol K. olduğu aktarıldı. Ayrıca, İnanç Güngen'in çok sayıda motorlu taşıt, konut alım satımı, bankalardan çekilen çeşitli miktarlarda kredi bilgileri rapora eklendi. İnanç Güngen'e, 2021 yılından itibaren çeşitli kişi ve kurumlara farklı zamanlarda gönderdiği toplam 60 milyon 316 bin 336 liralık tutar vergi müfettişleri tarafından kendisine soruldu. Güngen ise bu tutarlarla ilgili olarak, "Şirketlerin giderlerine ilişkin şahsi hesabımdan yapılan ödemeler olabilir. Bir kısmın da ortak veya yöneticisi olduğum diğer şirketlere ait olabilir. Hepsini ayrı ayrı hatırlamıyorum. Bazıları şahsi borç alacak vereceği de olabilir" dedi.

İnanç Güngen'in annesi Memnune Güngen hakkında da MASAK tarafından mali araştırma yapıldığı, yapılan araştırmada ise Yasemin Kuaför ve Kuaför Malzemeleri şirketinin yüzde 25 ortağı olması dışında herhangi bir organizasyon içerisinde olmadığı, herhangi bir faaliyete rastlanmadığı belirtildi.