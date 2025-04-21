Fenomene 30 bıçak darbesi

İstanbul Fatih'te oyuncu arkadaşı Sevil Akdağ (32), tarafından onlarca bıçak darbesiyle öldürülen Elif Kırav'ın sevenleri sosyal medyada isyan etti. Henüz 29 yaşında en yakın arkadaşı tarafından kendi evinde canice katledilen Kırav'ın sevenlerinin yaptığı paylaşımlar duygulandırdı. Arkadaşları; "Kalbim çok acıyor Elif çok acıyor". "Sen evimizin en güzel neşesiydin sana bu ölüm yakışmadı". "Kelimeler duygularıma tercüman değil bu acınjn tarifi yok" paylaşımlarını yaptılar. Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen oyuncu Sevil Akdağ ile Kırav arasında evdeki televizyonun düşüp kırılmasından dolayı kavga çıkmış olabileceği iddia edildi.Cinayet Dedektifleri konu ile ilgili olarak olay yerinde yapılan çalışmalarda, maktülün üzerinde 30'un üzerinde kesik buldu. İddiaya göre evde alkol alıp dans ederken Sevil Akdağ evdeki televizyonu yere düşürdü. Buna ev sahibi olan Elif Kırav tepki gösterdi. Bu tepki üzerine başlayan kavga korkunç bir cinayetle son buldu. Acılı annesi kızını tabutunun başında, "Yavrumun her yerini kesmişler" diye feryat etti. Ablası Müzeyyen Malat ise katilin en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Kardeşinin 32 bıçak darbesi aldığını belirtti.