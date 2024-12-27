Fenomenler operasyonunda üç firari var! Okan Serbes yurt dışında

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı bahsin önlenmesi kapsamında yürütülen "Sanal Devriye" faaliyetleri kapsamında operasyon düzenledi. "Instagram" ve "Twitter" başta olmak üzere farklı sosyal medya platformlarında yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu bazı hesaplardan çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi. Yedi kişinin yakalanması için adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Elanur Bulut, Salim Çato, Buse Şahin ve Zeynep Buse Korkmaz isimli dört sosyal medya fenomeninin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

VUCÜT GELİŞTİRMECİ PROFİLİ VAR

Soruşturma kapsamında henüz yakalanamayan firari fenomenler Buse Plan ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduklarının tespit edildiği iddia edildi. İddialara göre; 1.2 milyon takipçisi bulunan ve sosyal medyada vücut geliştirme profili bulunan Okan Serbes de yurt dışında olduğu tespit edilen bir diğer firari… Sosyal medya üzerinde tanınan bir isim okan vücut geliştirmeci Okan Serbes'in de çevrimiçi yasa dışı bahis reklamları yaptığı iddia ediliyor. Yasa dışı bahis faaliyetlerine dayalı eylemlerin ülke ekonomisine verdiği yüksek miktarda maddi kaybın yanında özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya teşvik edici durumu nedeni ile toplum düzenine karşı da önemli ölçüde zarar verdiği ifade edildi.

"DİJİTAL UYUŞTURUCU" VURGUSU

Yasa dışı bahis ve yasa dışı kumarın "Dijital Uyuşturucu" niteliğinde olduğu vurgulanırken, internet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride yüksek takipçili sosyal medya kullanıcısı olan ve toplumda etki alanı bulunan kişilerin, sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme suretiyle yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyetler yürüttükleri ifade edildi. Operasyonda gözaltına alınan Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Elanur Bulut'un tutuklandığı, Buse Şahin ise "Adli Kontrol" kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı ifade edildi.