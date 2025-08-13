’Fenomenler Soruşturması’nda Neslim - İnanç Güngen çiftine 308 yıl hapis talep edildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan yoğun ihbarlar üzerine başlatılan ve kamuoyunda 'Fenomenler Soruşturması' olarak bilinen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 2024 yılının Temmuz ayında gerçekleştirdiği operasyonda aralarında güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

19'U TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Neslim Güngen, İnanç Güngen, Ali Osman Tunca, Aydın Avcı, Ayhan Tunca, Birol Kerçek, Buket Hoşmen, Cengiz Alkan, Enes Talha Yavuz, Erdi Taşçı, Hakan Çebi, Hakan Kadir Erdemir, Oğuzhan Küllü, Süheyla Dalman, Şerif Ali Tıltay, Yavuz Demir, Yelda Yılmaz, Yeliz Çalışkan ve Yusuf Genç tutuklanırken, Cansel Emir, Dilek Kara, Kemal Faruk Yazgan, Mahmut Erol Aydın, Onur Günal, Özcan Dalkıran ve Şendoğan Akman'ın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede C.K., G.E., G.U., G.C., G.K., R.B.Ş.D., S.D., Y.G. ve Y.B. isimli 9 kişi ile özel bir banka mağdur sıfatı ile yer alırken, güzellik merkezi franchise sözleşmesi imzalatılarak mağdur edilen N.S., H.T., B.P., L.S., M.R.B. ve F.C.S. isimli 6 kişi de müşteki olarak belirtildi.

SORUŞTURMA ŞİKAYET DİLEKÇESİ İLE BAŞLATILDI

İddianamenin başlangıcında, soruşturmanın başlatılmasına neden olan şikayete yer verildi. 10 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne iletilen şikayet dilekçesinde, Neslim Güngen'in kendi ismini taşıyan güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği belirtildi. Neslim Güngen'in kendisi ve eşi adına çok sayıda ev ve araba ile 125 farklı şirketin sahibi olduğunun belirtildiği şikayette, 'Dilan Polat ne yapıyorsa, aynısını Neslim Güngen de yapıyor' ifadeleri yer aldı. Neslim Güngen'in kurduğu güzellik merkezi ve bu şirket üzerinden yapıldığı iddia edilen dolandırıcılık ve haksız kazancn detaylı bir şekilde anlatıldığı şikayet üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Soruşturmanın başlamasının ardından, 29 Kasım 2023 tarihinde Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ve şikayet dilekçesinde ismi geçen 4 kişi hakkında Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Ardından 12 Temmuz 2024 tarihindeki operasyonda yeniden gözaltına alınan çift, bu kez çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜŞTERİLERE FARKLI SÖZLEŞME İMZALATILDI

Dosyada müşteki olarak yer alan B.P., F.C.S., L.S., N.S. ve H.D. isimli kişilerin ifadeleri de iddianamede yer aldı. Müştekiler, Neslim Güngen'in ismini taşıyan güzellik merkezini kendi yaşadıkları illerde açmak için şirkete başvuru yaptıklarını ve Yeliz Çalışkan isimli kişi ile gerçekleştirdikleri görüşme sırasında kendilerine bir sözleşme okutulduğunu belirtti. Sözleşmeyi okuduktan sonra Yeliz Çalışkan'ın sözleşmeyi fotokopi çekme bahanesi ile kendilerinden alarak başka bir odaya gittiğini ve geri geldiğinde yanında getirdiği sözleşmeyi imzaladıklarını söyleyen müştekiler, imzaladıkları sözleşmenin okudukları sözleşme ile farklı olduğunu belirtti.

HALK SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILDI

Neslim Güngen'in güzellik merkezine gittikten sonra vücutlarında yanık, enfeksiyon ve yaralar gibi kalıcı sorunlar meydana gelen mağdurlar da soruşturmaya dahil edildi. Mağdurların iddianamede yer alan ifadelerinde, yaşadıklarını anlatarak şikayetçi oldukları görüldü. Savcı tarafından yapılan değerlendirmede, örgütün sahte kalfalık ve usta öğretici belgeleri ile eğitim düzeyi yeterli olmayan personelleri çalıştırarak, sağlık bakanlığı onayı olmayan sahte belgelerle kayıt dışı kullanılan cihazlar sonrasında halk sağlığını tehlikeye attığı ve bu sayede örgütün haksız kazanç sağladığı belirtildi.

FESİH BEDELİ ALTINDA YÜKSEK MEBLAĞLAR İSTENDİ

Örgütün liderlerinin Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen olduğunun belirtildiği iddianamede, örgütün yapısı hakkında da bilgiler verildi. Suç örgütünün franchise sözleşmesi için anlaştığı kişileri ikna etmek için örgüt yöneticisi Yeliz Çalışkan ve Buket Hoşmen aracılığıyla sade içerikler bulunan ve bayii açılışında gereken tüm işlemlerin Neslim Güngen Güzellik Merkezi isimli şirket tarafından karşılanacağı belirtilen sözleşmeleri okuttukları, ayrıca şirketin yüksek cirolar elde ettiği ve 3 ay gibi kısa bir sürede franchise bedelinin amorti edildiğine yönelik sahte içerikli videolar izlettikleri belirlendi. Sözleşme içeriklerini okuyan kişilerin anlaşma şartlarını kabul etmesi sonrasında Yeliz Çalışkan'ın sözleşme nüshalarını çoğaltmak bahanesiyle odadan ayrılıp farklı içerikler bulunan sözleşmeyi ilgililere imzalattığı, belgeleri imzalayan kişilerin ağır sözleşme ve sözleşme fesih şartları altına girerek zarara uğradığı ve bu sayede örgütün yüksek hacimli haksız kazanç sağladığı belirtildi. Ayrıca örgütün bu kişilere, ağır sözleşme şartları altında güzellik merkezi cihazları sattığı ve bu cihazların arıza yapması durumunda teknik servis ve garanti süreci vermeyerek zor durumda bıraktığına yer verildi. Ayrıca franchise bayilere zorla ürün satıldığı, almak istemeyenlerin sözleşme şartlarına göre icraya verileceği, mal varlıklarına el konulacağı şeklinde baskı uygulandığı ve tehdit edildikleri, sözleşmeleri fesih etmek isteyenlerden hile ile imzalattıkları sözleşme şartlarını göstererek fesih bedeli adı altında para talep ettikleri, para vermek istemeyen bayilerin mal varlıklarını çalışanlarının üzerine vermesi durumunda sözleşmeyi fesih edebileceklerini söyleyerek baskı uyguladıkları belirtildi.

BİR ÖZEL BANKA DA MAĞDUR

İddianamede, ayrıca yapılan yüklü para transferleri ve çekilen krediler nedeniyle bir özel banka da mağdur olarak yer aldı. Yapılan banka hesap hareketleri incelemelerinde ve MASAK raporlarında örgütün tüm para transferlerini aynı banka üzerinden gerçekleştirdiği ve bu bankadan yüksek meblağlarda kredi çekebilmek için sahte faturalar düzenlediği tespit edildi.

GÜNGEN ÇİFTİNE 308 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in zincirleme şekilde 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecililk', 'Zehirli madde imal ve ticareti', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama', 'Vergi kanunları uyarınca tutulan ve saklama mecburiyeti bulunan defterlerin sahte olarak düzenlenmesi' ve 'Vergi kanunları uyarınca tutulan ve saklama mecburiyeti bulunan defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak' suçlarını işlediklerine kanaat getirdi. Çiftin bu suçlardan toplamda 91 yıl 9 aydan 308 yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

Soruşturma dosyasındaki diğer 23 sanık için ise, örgüt içerisinde işledikleri suçların ağırlıklarına göre 4 yıl ile 292 yıl hapis cezası arasında değişen miktarlarda cezalar talep edildi.Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenen iddianame kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına 29 Eylül'de başlanılacağı öğrenildi.