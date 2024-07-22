Ferit Edgü yaşamını yitirdi

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ferit Edgü hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, 24 Temmuz Çarşamba günü, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ayrıca Edgü anısına aynı gün 15.00'te, Beyoğlu'ndaki Casa Botter Apartmanı'nda anma toplantısı gerçekleştirilecek. Tam adı İsmail Ferit Edgü olan usta yazar,öykü, deneme, roman, şiir, anı, biyografi, çocuk kitabı ve senaryo türünde birçok esere imza atan sanatçı ,1976-1990 yıllarında, çağdaş Türk ve dünya yazarları ile şairlerinin eserlerini yayımladı.