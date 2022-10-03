Fethiye Kaş Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Kaş Fethiye Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Fethiye Kaş arası kaç km sorusu, yapacağınız yolculuğun planlanmasında etkili olacaktır. Bu sorunun cevabını bulmak için basit telefon uygulamalarından dahi istifade edebilirsiniz. Rota ve güzergâh bilgileri için de teknolojik imkânlardan yararlanabilirsiniz. Bu sayede en optimum rotayı belirleyebilirsiniz. Özel araçla, otobüsle Kaş Fethiye arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevapları yazımızın devamında.

ÖZEL ARAÇLA FETHİYE KAŞ ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Fethiye ve Kaş arasındaki mesafeyi özel aracınızla gitmeyi düşünebilirsiniz. İki ilçe merkezi arasındaki mesafe 105 km'dir. Bu mesafeyi özel araçla gitmeniz yaklaşık 1 saat 10 dakika sürer.

OTOBÜSLE FETHİYE KAŞ ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Fethiye Muğla iline, Kaş ise Antalya iline bağlı olan turistik iki ilçedir. Bu ilçeler arasında yapacağınız yolculuğu otobüsle de yapabilirsiniz. Birçok firmanın bu ilçeler arasında sefer planı vardır. Otobüsler genellikle bu mesafeyi 1 saat 30 dakikada alır. Kişisel tercihinize göre farklı firmaların sefer alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.