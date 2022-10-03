Haberler Yaşam Haberleri Fethiye Kaş Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Kaş Fethiye Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 3.10.2022 22:32 Son Güncelleme: 3.10.2022 22:40

Fethiye Kaş Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Kaş Fethiye Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Fethiye ve Kaş, Akdeniz Bölgesi'nin çok sayıda turist çeken merkezlerinden ikisidir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında bu iki merkeze çok sayıda yerli ve yabancı turist gelir. Fethiye Kaş arası kaç km sorusu, bu iki merkez arasında yolculuk yapacakların ilk olarak araştırdığı konular arasındadır. Özel araçla, otobüsle Kaş Fethiye arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Fethiye Kaş Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Kaş Fethiye Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Fethiye Kaş arası kaç km sorusu, yapacağınız yolculuğun planlanmasında etkili olacaktır. Bu sorunun cevabını bulmak için basit telefon uygulamalarından dahi istifade edebilirsiniz. Rota ve güzergâh bilgileri için de teknolojik imkânlardan yararlanabilirsiniz. Bu sayede en optimum rotayı belirleyebilirsiniz. Özel araçla, otobüsle Kaş Fethiye arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevapları yazımızın devamında.

ÖZEL ARAÇLA FETHİYE KAŞ ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Fethiye ve Kaş arasındaki mesafeyi özel aracınızla gitmeyi düşünebilirsiniz. İki ilçe merkezi arasındaki mesafe 105 km'dir. Bu mesafeyi özel araçla gitmeniz yaklaşık 1 saat 10 dakika sürer.

OTOBÜSLE FETHİYE KAŞ ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Fethiye Muğla iline, Kaş ise Antalya iline bağlı olan turistik iki ilçedir. Bu ilçeler arasında yapacağınız yolculuğu otobüsle de yapabilirsiniz. Birçok firmanın bu ilçeler arasında sefer planı vardır. Otobüsler genellikle bu mesafeyi 1 saat 30 dakikada alır. Kişisel tercihinize göre farklı firmaların sefer alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
SON DAKİKA | TOGG'dan fiyat listesi açıklaması! İddialara son nokta konuldu
Benzin fiyatları ne kadar, il il kaç TL oldu? 3 Ekim 2022 bugün motorine / benzine indirim var mı, gelecek mi? Güncel LPG, mazot, benzin ve akaryakıt fiyatları
İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!
Sebze-meyve fiyatları yarı yarıya düşecek! İşte o model: Start verildi sırada 39 il var
SON DAKİKA: 54 ilde hızlı tren olacak! Bakan Karaismailoğlu'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için FLAŞ açıklama
Son dakika haberi | Ankara'nın göbeğinde istek şarkı cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti
2022 AİLE DESTEK PROGRAMI ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı, başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır? 850 - 1250 TL Aile Destek Programı Paketi e-Devlet başvuru ekranı - şartları!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye Kaş Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Kaş Fethiye Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA