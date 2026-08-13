Fethiye’de can pazarı! Gezi teknesi denizin ortasında alev topuna döndü: Tam 115 kişi saniyelerle kurtuldu!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize atlayan yolcuların tahliyesi için çalışma başlatılırken, bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi.



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