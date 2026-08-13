Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’de can pazarı! Gezi teknesi denizin ortasında alev topuna döndü: Tam 115 kişi saniyelerle kurtuldu!
Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:04 Son Güncelleme: 13.08.2026 13:56

Fethiye’de can pazarı! Gezi teknesi denizin ortasında alev topuna döndü: Tam 115 kişi saniyelerle kurtuldu!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yangında can pazarı yaşandı. Denizin ortasındaki gezi teknesini alevler sardı. Kabusu yaşayan ve aralarında çocuklarında olduğu 115 yolcu saniyelerle kurtuldu. İşte facianın detayları…

DHA Yaşam
Fethiye’de can pazarı! Gezi teknesi denizin ortasında alev topuna döndü: Tam 115 kişi saniyelerle kurtuldu!
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Olay, saat 11.00 sıralarında, Fethiye ilçesi Katrancı Koyu'nda meydana geldi. Toys Boat adlı teknenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı. Teknede aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi, can yeleklerini giyip suya atladı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize atlayan yolcuların tahliyesi için çalışma başlatılırken, bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Fethiye'de gezi teknesi alev aldı: 115 yolcu denize atladı! | Video

İNCELEME BAŞLATILDI

Teknenin büyük ölçüde yandığı ve batmaya başladığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #FETHİYE

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Fethiye’de can pazarı! Gezi teknesi denizin ortasında alev topuna döndü: Tam 115 kişi saniyelerle kurtuldu!
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