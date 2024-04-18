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Giriş Tarihi: 18.4.2024 13:33 Son Güncelleme: 18.4.2024 13:39

Fethiye’de oteller bölgesinde yangın

Fethiye Kargı Mahallesinde oteller bölgesindeki işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında alevler kısa sürede yayıldı, dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Fethiye’de oteller bölgesinde yangın

Fethiye Kargı Mahallesinde oteller bölgesindeki işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında alevler kısa sürede yayıldı, dumanlar gökyüzünü kapladı. Yakınındaki yerleşim yerlerine sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinde bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, yayılan alevlerin yakında bulunan doğalgaz tankerine yaklaştığı belirtildi.

Yangından dolayı can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerini yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Fethiye’de oteller bölgesinde yangın
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