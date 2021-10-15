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Giriş Tarihi: 15.10.2021 00:10

Fethiye’de teknelerin denize çıkmaları yasaklandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Fethiye’de teknelerin denize çıkmaları yasaklandı

Fethiye’de beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı denizciler uyarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Fethiye Liman Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hava muhalefeti nedeniyle günübirlik tur tekneleri ile küçük deniz araçlarının denize çıkmaları Başkanlığımızca yasaklanmıştır” denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Fethiye Liman Başkanlığı, yarın beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı denizcileri uyardı. Fethiye Ölüdeniz'de yolcu indirme ve bindirme sorunlarından dolayı seyir güvenliğinin sağlanması yönünden hava muhalefeti nedeniyle deniz araçlarını denize çıkmaları yasaklandı.

Fethiye Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, "Meteorolojik hava raporlarına göre Fethiye Limanının bulunmuş olduğu bölge olan Bodrum-Kas arasında 15 Ekim 2021 Cuma günü güney ve güney doğu yönlerinden 6-8 Beaufort kuvvetinde hava esmesi beklenmektedir.Ölüdeniz Bölgesinde barınma, yolcu indirme ve bindirme sorunlarından dolayı seyir güvenliğinin sağlanması yönünden hava muhalefeti nedeniyle günübirlik tur tekneleri ile küçük deniz araçlarının denize çıkmaları Başkanlığımızca yasaklanmıştır.Alman kararın üyelerinize ve denizcilere duyuru yapılması hususunda gereğini arz/rica ederim." denildi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

15.10.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum - Datça : 09.00 - 12.00 - 16.00 Datça - Bodrum : 09.00 - 12.00 - 16.00 feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edilmiştir.

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Fethiye’de teknelerin denize çıkmaları yasaklandı
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