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Giriş Tarihi: 13.2.2024 14:26 Son Güncelleme: 13.2.2024 14:37

Fethiye’ye kar gibi dolu yağdı! Yollar beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Fethiye’de dolu yağışı etkili oldu. Kar gibi dolu yağan kentte, yollar beyaza büründü.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Fethiye’ye kar gibi dolu yağdı! Yollar beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kod ile uyarılan Muğla'da tatil cenneti Fethiye'de yağış etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafikte ilerlemek güçleşti. Sürücüler, birikintilerinin olduğu noktalarda dikkatli şekilde ilerledi. Etkili yağışa fırtına da eşlik edince dalgalar, sahil kenarındaki işletmelere kadar geldi.

Sabaha kadar şiddetini sürdüren yağmur doluya dönüştü. Fethiye'nin kırsal mahallelerine fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Yollar, etkili dolu yağışından dolayı beyaza büründü. Ekipler, olumsuz bir durum yaşanmaması adına teyakkuza geçti.

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Fethiye’ye kar gibi dolu yağdı! Yollar beyaza büründü
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