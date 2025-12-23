FETÖ dosyalarını kapatan zabit katibinin yargılanmasına devam edildi

Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifreyle UYAP'a girerek soruşturma dosyalarını kapatan Terör Suçları Soruşturma Bürosunda 7 yıl boyunca zabıt katibi olarak görev yapan Ahmet Yılmaz'ında aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı bu celsede tanıkların dinleneceğini açıkladı.

Söz verilen tanık N.J.R, sanık Yılmaz ile nişanlı olduğunu, sanık Zeliha Ulubay'ı da bu nedenle tanıdığını belirterek "Ben olayları, Ahmet'in boşanma davası açmasının ardından eski eşinin evimizi basmasıyla öğrendim. Şikayet sürecinden sonra da beni birkaç kez aradı, görüşmek istedi. O dönemde Ahmet'le aramız bozuktu. Zeliha bana, 'Ahmet'i şikayet ettim, ömrünün sonuna kadar içeride yatsın' dedi. Ben de, 'Suçunu bilemem ama konuşursam ailesine rezil ederim, söyle karşıma çıkmasın' dedim. Bu ifadelerim dosya kapsamındaki olaylarla ilgili değildi. Dosyaya konu eylemler hakkında herhangi bir bilgim yok" dedi.

"ÖMER'E İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA KREDİ KARTLARIMI VERİYORDUM"

Tanık S.F.E, sanık Ömer Faruk Bol ile yakın arkadaş olduklarını, Bol'un ağabeyi olan sanık Muhammet Talha Bol'a borcu bulunduğunu bildiğini, bu borcun sanık Yılmaz'a verilmesinin istendiğini, bu süreçte Yılmaz'ı birkaç kez gördüğünü ifade etti. Olayla ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını belirten S.F.E, "Ahmet Yılmaz'ı, Muhammet abi yurtdışına gittikten sonra görmeye başladım. Ömer'e ihtiyaç duyduğunda kredi kartlarımı veriyordum. Bazen Ömer benim yanımda kalıyordu. Yakın dostum olduğu için sorgulamıyordum. Tüm gün birlikteydik, kartlarımı kullanmasında da bir sakınca görmedim" beyanında bulundu.

Tanık Y.B.Y, çalışma vizesi almak amacıyla sosyal medya üzerinden danışman M.F.I ile tanıştığını, ödeme sürecine ilişkin olarak kendisiyle irtibata geçildiğini ve paranın sanık Ömer Talha Bol tarafından teslim alınacağının kendisine bildirildiğini söyledi. Para teslimi sırasında sanık Bol ile aralarında herhangi bir şifreli konuşma geçmediğini belirten Y.B.Y, "Ömer'i tanımıyorum, para teslim edilirken telefonda M.F.I ile teyitleştik. Bu parayı 5 yıllık çalışma vizesi için verdim. Olaylarla ilgili bir bilgim yok. Daha sonra ailevi nedenlerle yurt dışına gitmekten vazgeçtim ve paramı geri talep ettim. Parayı B.Y. bana getirip verdi" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.