FETÖ dosyalarını kapatan zabit katibinin yargılanmasına devam edildi

Ankara Adliyesinde kendisine ve savcılara ait şifreyle UYAP'a girerek soruşturma dosyalarını kapatan Terör Suçları Soruşturma Bürosunda 7 yıl boyunca zabıt katibi olarak görev yapan Ahmet Yılmaz'ında aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğunu belirterek duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edileceğini bildirdi.

"AVUKATLIK ÜCRETLERİNİ ELDEN VERDİM"

Tanık A.Ş, sanık Muhammet Talha Bol'u görev yaptığı şirketin hukuki süreçlerinde avukatlık yaptığı dönemde tanıdığını belirterek, "Talha Bey'e ödenmesi gereken avukatlık ücretleri bulunuyordu. Yurt dışında olması nedeniyle bu ödemeleri birkaç kez kardeşi Ömer'e elden verdim. Yurt dışına çıkış gerekçesini bilmiyorum." şeklinde ifade verdi.

Tanık beyanının ardından mahkeme başkanı tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'a söz verdi. Yılmaz, aleyhe hususları kabul etmediğini, örgüte yardım ettiğine dair somut delil olmadığını öne sürerek, "Ben örgüt adına hareket etmedim. İşlediğim suç sadece maddi kar amacıyla işlenmiştir, örgütle bir bağım yoktur. Uzun süredir tutukluyum bu durum bir cezaya dönüştü artık. Tahliyemi istiyorum." dedi. Söz verilen tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, haklarında uygulanan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi. Beyanların ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin, tutuksuz sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına kara verdi. Duruşma 9 Şubat 2026'ya erteledi.