FETÖ’cü hainler için kıtalararası takip! 9 yeni ismin iadesi istendi: Suç kronolojilerine SABAH ulaştı

Musa Atalay Katırcıoğlu

GÜLEN'LE BİRLİKTE YARGILANAN ÇATI DOSYASINDA FİRARİ

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile aynı çatı iddianamede doğrudan sanık olarak yer alan Recep Uzanallı, devlet kurumlarındaki illegal kadrolaşmayı, askeri ve sivil kumpasların altyapısını oluşturan yasa dışı dinleme faaliyetlerini, sınav usulsüzlüklerini ve milyarlarca liralık himmet çarkını bizzat sevk ve idare eden en tehlikeli baronlar arasında yer alıyor. "Hükümeti Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "Siyasi ve Askeri Casusluk" ile "Zimmet" suçlarından Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan Uzanallı'nın, örgütün sızma stratejilerini yürüten gölge akıllardan biri olduğu adli kayıtlarda belgelendi. Firar ettiği ABD'den iadesi amacıyla hazırlanan İngilizce tercümeli kozmik iade talebi adli makamlara adeta iletildi.

FETÖ'NÜN KIRGIZiSTAN'DAKI EĞiTiM AYAĞINI YÖNETTİ

FETÖ'nün Orta Asya'daki Kırgızistan'daki sözde eğitim yapılanmasını yöneten Süleyman Şentürk, örgütün uluslararası ağının yöneticilerinden biri. Kırgızistan'daki kapatılan Atatürk Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yapan ve örgütün Fas yapılanmasıyla lojistik köprüler kuran Şentürk, elebaşının talimatıyla daha önce boş olan Bank Asya hesabına yüksek miktarlarda paralar istifleyerek finansal yapıya doğrudan destek sağladı. Manisa 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan Şentürk'ün yapılan HTS incelemelerinde; örgütün en karanlık tepe baronları olan Cemil Koca, Harun Tokak, Hüseyin Saruhan, Naci Tosun ve Şerif Ali Tekalan ile doğrudan yoğun bir kozmik telefon trafiği yürüttüğü ve uluslararası kaçış rotalarını organize ettiği belgelendi.





FİLİPINLER'E SIĞINAN KRİPTO HABERLEŞMECİ

FETÖ'nün hiyerarşik yapısı içerisinde önemli roller üstlenen ve örgütün kozmik haberleşme ağı ByLock'un en eski kullanıcılarından biri olan Said Kaya, örgüt toplantılarını organize etmek ve militan kadroları sevk etmekle suçlanıyor. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan İlknur Böğrek'in itirafları ve teşhisleriyle örgütsel faaliyetleri öğrenilen Kaya'nın, adına kayıtlı hat üzerinden ByLock'a ilk giriş izinin 11 Ağustos 2014 tarihine uzandığı belgelendi. Deşifre olacağını anlayınca 21 Ocak 2016'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçan Kaya, Filipinler'e sığındı. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan çıkardığı yakalama emrine istinaden Filipinler makamlarından Filipinler Dışişleri Bakanlığı'nın gönderilen iade talebi güncelledi.



FETÖ'NÜN KENYA İMAMI

Örgütün coğrafi ve mali yapılanmasında en güvenilir kasalar arasında yer alan Bilal Karaduman, FETÖ adına kıtalararası bir operasyon ağı yönetti. Örgüt hiyerarşisinde sırasıyla 2005 yılında Bornova İmamlığı, ardından 2012 yılına kadar Samsun İl İmamlığı yapan Karaduman, deşifre olmaya başlayınca örgütün Doğu Afrika'daki en büyük finans ve sığınma üslerinden olan Kenya İmamlığı görevine getirildi. Tescilli bir ByLock kullanıcısı olan ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/10926 sayılı dosyası kapsamında 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği' suçundan aranan Karaduman'ın, örgütün Afrika'daki finansal kaynaklarını Avrupa'ya transfer eden şemayı yönettiği belirlendi. Karaduman'ın Birleşik Krallık'tan (İngiltere) iadesi talep edildi. Adli takip listesinde yerini koruyan Karaduman'ın Afrika ve Avrupa arasındaki tüm finansal hareketleri mercek altında tutuluyor.