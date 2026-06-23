FETÖ’cü hainler için kıtalararası takip! 9 yeni ismin iadesi istendi: Suç kronolojilerine SABAH ulaştı

Türkiye, FETÖ'nün sığındığı batılı başkentlerde yabancı servislerin koruması altında yaşam süren beyin takımına karşı yeni hazırlıklara devam ediyor. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelere güncel iade dosyalarındaki 9 yeni ismin iadesi istendi.
Bu isimlerin suç kronolojisine ise SABAH ulaştı. Casusluk belgelerinden gizli dinleme kayıtlarına, himmet holdinglerinden askeri mahrem yapılanmalara kadar dosyalarda, firarilerin sığındıkları ülkelerde yürüttükleri kirli faaliyetler yeniden iletildi.
Recep Uzunallı
ELEBAŞININ SIR KÜPÜ HEM DOKTORU HEM DENİZ KUVVETLERİ İMAMI
Örgüt hiyerarşisinde Ankara, İstanbul ve İzmir bölge sorumlularının bile üzerinde bir yetkiyle donatılan Kudret Ünal, örgüt içi en önemli figürlerinden biri. Elebaşı Fetullah Gülen'in hem özel doktorluğunu hem de sekreterya adı altındaki sır küpü projelerini yöneten Ünal, aynı zamanda örgütün en stratejik birimlerinden olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mahrem İmamı pozisyonunda yer alıyor. Örgütün en üst düzey yönetim organı olan 5'li istişare toplantılarının kadrolu katılımcısı olan ve Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın kurucuları arasında bulunan Ünal, "Askeri Casusluk" ve "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçlarından aranıyor. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki "Aski Casuslukta Kumpas" dava dosyasına giren sanık itiraflarına göre; TSK içindeki en kritik isim olan firari eski Amiral Mustafa Zeki Uğurlu, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına ait en mahrem, "Çok Gizli" ibareli devlet belgelerini ve askeri planları CD ortamına aktararak doğrudan Kudret Ünal'a teslim etti. Ünal bu askeri casusluk belgelerini Pensilvanya'ya uçurdu. ABD makamlarının ek bilgi taleplerini yeni delillerle gönderen bakanlık, ABD'ye giden Ünal'ın iadesi dosyasını güncelledi.
Muhammet ihsan Kalkavan
ŞİKE KUMPASININ PLANLADI, TÜRK FUTBOLUNA MİLYARLARCA DOLAR ZARAR VERDİ
Bir dönemin ünlü armatörü ve iş insanı olan Muammer İhsan Kalkavan, FETÖ'nün futbol dünyasını ele geçirmek, kulüpleri dizayn etmek ve nüfuz kazanmak amacıyla tasarladığı "Futbolda Şike Kumpası" soruşturmasının arkasındaki plan yapan yöneticilerden biri. Gerçeğe aykırı sahte deliller, yasadışı teknik takipler ve ses kayıtları üzerinden insanların özgürlüklerini çalma operasyonunu finanse ve organize eden Kalkavan, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranıyor. Şike kumpası iddianamesinin detayları ve mahrem imam itiraflarına göre Kalkavan, kumpasın sadece finansörü değildi. Operasyondan tam 3 ay önce Ankara Sincan'da yapılan ve MİT mahrem imamlarının da katıldığı gizli toplantının organizatörüydü. O toplantıda Aziz Yıldırım başta olmak üzere hangi kulüp başkanlarının hangi sahte delillerle gözaltına alınacağı haritasını çıkaran ekibin başındaydı. Sırf bu kumpas yüzünden onlarca kulüp batma noktasına geldi, Türk futbolunun marka değeri milyarlarca dolar zarara uğratıldı. ABD'den iadesi talep edilen ancak adli takibi boşa çıkarmak adına ABD'den çıkış yaptığı saptanan Kalkavan'ın sınır ötesi takibi sürüyor.
Said Kaya
ASKERİ LİSE ÖĞRENCİLERE TASFİYE TALİMATI VEREN İSİMLERDEN
Örgüt elebaşının doğrudan en yakınındaki çekirdek kadrodan oluşan ve kendi yetiştiği ekip olarak bilinen "Mollar" sınıfında yer alan Selman Kuzu, "Anayasayı İhlal" ve "Siyasal Casusluk" suçlarının baş faillerinden. Kapatılan Burç FM'in müdürlüğünü yürüten ve Gülen'in yurt dışı operasyon ekibinde bulunan Kuzu, örgüt üyelerini suç işlemeleri yönünde talimatlandıran bir otorite olarak biliniyor. Ayrıca Selman Kuzu'nun molla kimliği, TSK içerisindeki "Kuleli Askeri Lisesi Yapılanması" iddianamesinde deşifre oldu. Kuzu'nun, Kuleli Askeri Lisesi'ndeki vatansever öğrencilerin işkence yaparak okuldan atılması ve yerlerine örgüt militanlarının yerleştirilmesi için "Molla Fetvaları" verdiği, askeri lise öğrencilerinin hayatını karartan operasyon ekibini bizzat yönettiği ortaya çıktı. Önce Madagaskar'a firar eden, oradan izini kaybettirip Güney Afrika Cumhuriyeti'ne (GAC) sığınan Kuzu'nun; Arnavutluk, Yunanistan ve Slovenya arasında mekik dokuduğu belirlendi. İstihbarat birimlerinin tespitiyle halen Güney Afrika'da olduğu öğrenilen Molla Kuzu için iade dosyaları mali ve adli delillerle yeniden iletildi.
DARBECİLERİN FİNANSÖRÜ BANK ASYA'YI YÖNETEN İHANET İMAMI
FETÖ'nün finansal kalbi ve kara para aklama merkezi olan Bank Asya'da Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapan Mustafa Talat Katırcıoğlu, "Türkiye Mütevelli Heyeti" içerisinde doğrudan emir ve talimat verme yetkisine sahip tepe yöneticilerden biri. Elebaşı Gülen'den aldığı direktiflerle kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet çarkını yöneten Katırcıoğlu, "Siyasi ve Askeri Casusluk" suçuyla aranıyor. Açık kaynaklardaki yargı kayıtlarına göre Katırcıoğlu, özellikle 17/25 Aralık sürecinde örgüt kumpaslarına mali lojistik sağlamak ve darbe girişimi öncesinde Türkiye'deki milyarlarca liralık himmet parasını uluslararası paravan vakıflara kaçırarak finansal sabotaj düzenlemekle suçlanıyor. Örgüt yöneticisi sıfatıyla işlenen tüm anayasal suçlardan sorumlu tutulan ve ABD'de yaşayan Katırcıoğlu için Ankara, şahsın yürüttüğü uluslararası kara para trafiğine dair yeni delil klasörlerini Washington yönetimine sunarak iade talebini güncelledi.
Kudret Ünal
GARSON ÇÖZÜLDÜ "HADI" KOD ADLI HARAÇÇI ÇÖZÜLDÜ
Gizli tanık 'Garson'dan ele geçirilen dijital verilerle kimliği deşifre edilen Asım Kurt, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasının tepesindeki danışman ve fişlemeci isimlerden biriydi. Örgüt içerisinde 'Hadi' kod adını kullanan Kurt, polis memurlarına örgütsel talimatları iletmenin yanı sıra, örgüte milyonlarca liralık finansal destek sağlayan holding sahiplerini koordine edip kara paraları yönetiyordu. 2014'ten beri ByLock kullanıcısı olan ve yoğun HTS kayıtlarıyla emniyetteki kumpas ve tasfiye ağını yönettigi belgelenen Kurt hakkında, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan yakalama emri bulunuyor. 2014'ten beri ByLock kullanıcısı olan ve yoğun HTS kayıtlarıyla kumpas ağını yönettiği belgelenen Kurt için Almanya makamlarına yapılan iade başvurusu, güncellenerek yeniden gönderildi.
Musa Atalay Katırcıoğlu
GÜLEN'LE BİRLİKTE YARGILANAN ÇATI DOSYASINDA FİRARİ
Örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile aynı çatı iddianamede doğrudan sanık olarak yer alan Recep Uzanallı, devlet kurumlarındaki illegal kadrolaşmayı, askeri ve sivil kumpasların altyapısını oluşturan yasa dışı dinleme faaliyetlerini, sınav usulsüzlüklerini ve milyarlarca liralık himmet çarkını bizzat sevk ve idare eden en tehlikeli baronlar arasında yer alıyor. "Hükümeti Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "Siyasi ve Askeri Casusluk" ile "Zimmet" suçlarından Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan Uzanallı'nın, örgütün sızma stratejilerini yürüten gölge akıllardan biri olduğu adli kayıtlarda belgelendi. Firar ettiği ABD'den iadesi amacıyla hazırlanan İngilizce tercümeli kozmik iade talebi adli makamlara adeta iletildi.
FETÖ'NÜN KIRGIZiSTAN'DAKI EĞiTiM AYAĞINI YÖNETTİ
FETÖ'nün Orta Asya'daki Kırgızistan'daki sözde eğitim yapılanmasını yöneten Süleyman Şentürk, örgütün uluslararası ağının yöneticilerinden biri. Kırgızistan'daki kapatılan Atatürk Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yapan ve örgütün Fas yapılanmasıyla lojistik köprüler kuran Şentürk, elebaşının talimatıyla daha önce boş olan Bank Asya hesabına yüksek miktarlarda paralar istifleyerek finansal yapıya doğrudan destek sağladı. Manisa 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan Şentürk'ün yapılan HTS incelemelerinde; örgütün en karanlık tepe baronları olan Cemil Koca, Harun Tokak, Hüseyin Saruhan, Naci Tosun ve Şerif Ali Tekalan ile doğrudan yoğun bir kozmik telefon trafiği yürüttüğü ve uluslararası kaçış rotalarını organize ettiği belgelendi.
FİLİPINLER'E SIĞINAN KRİPTO HABERLEŞMECİ
FETÖ'nün hiyerarşik yapısı içerisinde önemli roller üstlenen ve örgütün kozmik haberleşme ağı ByLock'un en eski kullanıcılarından biri olan Said Kaya, örgüt toplantılarını organize etmek ve militan kadroları sevk etmekle suçlanıyor. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan İlknur Böğrek'in itirafları ve teşhisleriyle örgütsel faaliyetleri öğrenilen Kaya'nın, adına kayıtlı hat üzerinden ByLock'a ilk giriş izinin 11 Ağustos 2014 tarihine uzandığı belgelendi. Deşifre olacağını anlayınca 21 Ocak 2016'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçan Kaya, Filipinler'e sığındı. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan çıkardığı yakalama emrine istinaden Filipinler makamlarından Filipinler Dışişleri Bakanlığı'nın gönderilen iade talebi güncelledi.
FETÖ'NÜN KENYA İMAMI
Örgütün coğrafi ve mali yapılanmasında en güvenilir kasalar arasında yer alan Bilal Karaduman, FETÖ adına kıtalararası bir operasyon ağı yönetti. Örgüt hiyerarşisinde sırasıyla 2005 yılında Bornova İmamlığı, ardından 2012 yılına kadar Samsun İl İmamlığı yapan Karaduman, deşifre olmaya başlayınca örgütün Doğu Afrika'daki en büyük finans ve sığınma üslerinden olan Kenya İmamlığı görevine getirildi. Tescilli bir ByLock kullanıcısı olan ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/10926 sayılı dosyası kapsamında 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği' suçundan aranan Karaduman'ın, örgütün Afrika'daki finansal kaynaklarını Avrupa'ya transfer eden şemayı yönettiği belirlendi. Karaduman'ın Birleşik Krallık'tan (İngiltere) iadesi talep edildi. Adli takip listesinde yerini koruyan Karaduman'ın Afrika ve Avrupa arasındaki tüm finansal hareketleri mercek altında tutuluyor.