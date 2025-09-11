FETÖ emniyet mahrem yapılanmasında 4 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir operasyon düzenlenmişti. Emniyet mensuplarıyla polis okulu öğrencilerinden sorumlu olarak emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan zanlıların da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDILAR

Adliyeye sevk edilen ve savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 11'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ünün pişmanlıktan faydalanması, 2'sinin küçük çocuğu olması sebebiyle adli kontrol talebiyle sevk edildi.

4 TUTUKLAMA

Şüphelilerin hakimli sorguları tamamlandı. 4 şüphelinin tutuklanmasında, diğer 13 şüphelinin ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasına karar verildi.