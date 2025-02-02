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Giriş Tarihi: 2.2.2025 10:20 Son Güncelleme: 2.2.2025 10:42

FETÖ Firarisi Subay, Kırıkkale’de yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ) suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.A. (E-34), Keskin ilçesinde bir ikamette saklanırken tespit edilerek gözaltına alındı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
FETÖ Firarisi Subay, Kırıkkale’de yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ) suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.A. (E-34), Keskin ilçesinde bir ikamette saklanırken tespit edilerek gözaltına alındı. Uzun süredir firari durumda olan eski subayın, farklı adreslerde gizlenerek güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Ancak jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda şüpheli, adresine düzenlenen başarılı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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FETÖ Firarisi Subay, Kırıkkale’de yakalandı
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