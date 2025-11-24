Haberler Yaşam Haberleri FETÖ operasyonunda firari hükümlü yakalandı
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç eski öğretmen Hasan Demir'i (35) yakalamak için çalışma yaptı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç eski öğretmen Hasan Demir'i (35) yakalamak için çalışma yaptı.

KOD ADI SERKAN

TEM ekipleri, firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamette saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda Demir yakalandı. Demir'in FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, "Serkan" kod adını kullandığı, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı ve özel harekat polislerinden sorumlu olduğuna yönelik hakkında çok sayıda ifade bulunduğu bildirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

