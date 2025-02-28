FETÖ’cü ihraç savcı ve hakim eşi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri düzensiz göçmenlerin yanı sıra FETÖ terör örgütü üyelerinin de yasadışı yollardan ülkeden kaçışlarına izin vermiyor. Şehrin giriş noktalarında adete kuş uçurtmayan ekipler son günlerde düzenlediği operasyonlarda da yüzlerce düzensiz göçmenin yanı sıra, FETÖ, PKK gibi silahlı terör örgütü üyesi olmaktan ceza alan çok sayıda şüpheliyi Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

FETÖ'CÜ SAVCI VE HAKİME EŞİ KOVOLAMACA SONUCU YAKALANDI

Ekipler son olarak, Yunanistan'a kaçmak için yola çıkan FETÖ' üyesi ihraç savcı Şener G. ile eski hakime eşi Filiz K. G.'nin kentte geleceği ihbarını aldı. Ardından şüphelilerinin bineceği araç plakası öğrenilerek takibe alındı.

Araç, Edirne Gişeler Mevkiine yaklaştığı sırada polis ekipleri tarafından durdurulmak için dur uyarısı yapıldı. Ekiplerin dur uyarısına aldırış etmeyen otomobil sürücüsü Edirne istikametine doğru kaçmaya başladı. Otomobil kaçması sonucu polis ile arasında kovalamaca başladı. TEM İstanbul yolundan Edirne istikametine kaçan araç bir süre sonra durdu ve araç için den çıkan sürücü ile FETÖ üyesi karı koca koşarak tarlalara doğru kaçmaya başladı. Kaçan örgüt üyesi ihraç savcı Şener G. ile hakime eşi Filiz K. Gülmedi bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Araç sürücüsü organizatör ise kaçarak izini kaybetmeyi başardı. Kimliği tespit edilen sürücünün yakalanması için bölgede çalışma başlatılırken yakalanan, FETÖ terör örgütü üyesi savcı Şener G. ile Hakime eşi Filiz K. Gülmedi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

HAKLARINDA 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI KARARI VARMIŞ

Yakalanan ihraç savcı Şener G. ile hakime eşi Filiz K. G.'nin Adana Adliyesi 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği öğrenildi. Yurtdışı yasağı ile tutuksuz yargılanan çiftin ceza karara itiraz ettikleri ve dosyalarının istinaf mahkemesinde olduğu belirtildi. Çiftin, hapis kararının ardından Yunanistan'a kaçmaya karar verdikleri öğrenildi.