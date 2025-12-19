Afyonkarahisar’da FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon

Afyonkarahisar İl genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona daha imza atıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen titiz takip ve saha çalışmaları neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan 2016 yılında hakkında işlem yapılan, örgütün sözde Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., adli mercilere sevk edilmesinin ardından cezaevine teslim edildi.