Fetö’nün güvenli limanı ’Mozambik’! Üst düzey bürokratlar örgüt okullarını satın alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkesi Mozambik'e yaptığı tüm uyarılara rağmen ülkede Savunma Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı'a kadar üst düzey bürokratların FETÖ ile işbirliği devam ediyor. FETÖ'ye ait Willow International School (WIS) adlı okulda 10 yıldır aşçı olarak çalıştığını kaydeden İsmail K., samimi ikrarlarda bulunarak bu ülkenin adeta FETÖ'nün üssü haline geldiğini anlattı.

FETÖ'NÜN GİZLİ ÜSSÜ MOZAMBİK

Öncelikle Mozambik'teki Türk Büyükelçiliğinde ifadesi alınan İsmail K.'nın anlattıkları örgütün güvenli limanı Mozambik'te yaşanan son durumları ve ülke bürokrasisinin kripto örgütle çevirdiği gizli anlaşmaları gün yüzüne çıkardı. İsmail K. ifadesinde, FETÖ'nün Afrika yapılanmasından sorumlu Necdet İçel'in Matola'daki bir camide kaldığını, düzenlediği toplantılarda bu ülkenin örgüt için en güvenli sığınak olduğunu bizzat Fethullah Gülen'in kendisine söylediğini anlattı. 15 Temmuz'da aralarında Necdet İçel'in de bulunduğu örgüt mensuplarının bir araya gelerek darbenin başarılı geçmesi için dua ettikleri ortaya çıktı. İsmail K., ifadesinde 15 Temmuz gecesi örgüt mensuplarının kendisinden çiğ köfte yapmasını istediğini ardından kendisine verdikleri kağıtta yazılı duayı sabaha kadar okumasını istediklerini belirtti.

MOZAMBİK DEVLETİNİN SİNİR MERKEZİNE KADAR SIZDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Mozambik'e yapacağı ziyareti 3 ay öncesinden örgüt mensuplarının bildiğini ve plan yaptıklarını anlatan itirafçı, örgütün Mozambik yapılanmasının tedbir amaçlı Erdoğan Mozambik'e gelmeden ülkeyi terk ederek Cape Town gibi bölgelere gittikleri ve ziyaretten 15 gün sonra tekrar dönüş yaptıkları öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mozambik yetkililerine yaptığı uyarılardan dolayı örgütün tedirginlik duyduğunu belirten İsmail K., FETÖ'nün Mozambik devletinin en hassas merkezlerine kadar girdiğini anlattı.

ÖRGÜT OKULLARINI MİLLİ SAVUNMA BAKANINA DEVRETTİLER

Willow International School (WIS) isimli okul başta olmak üzere örgüte ait Mozambik'te bulunan tüm okulların örgüt tarafından eski Mozambik Milli Savunma Bakanı Salvador Mtumuke ve FETÖ'nün elebaşlarından Halim Dağlar'a devredildiği yine İsmail K.'nın verdiği ifadelerde yer aldı. Ayrıca Mozambik Silahlı Kuvvetleri için FETÖ iltisaklı Ata inşaat tarafından yemekhane ve çeşitli binalar inşaa edildiği öğrenildi.

MOZAMBİKLİ BAKAN KIZINI FETÖ'CÜYLE EVLENDİRDİ

Mozambikli bakanın yaptıkları bununla da kalmamış adeta örgütle aile bağı kurmaya devam etti. FETÖ'cü Murat Kurt ile kızını evlendiren Salvador Mtumuke öğrenim gören bir çocuğunu örgüte ait okula gönderdiği Murat Kurt'a özel polis koruması tahsis ettirdiği ve devletle örgüt arasında taşeronluk yaptığı belirlendi.