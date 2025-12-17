FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası, BDDK, EPK, SPK vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunduğu belirlendi. Başsavcılık ve ilgili Bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerinin koordineli çalışmaları üzerine Ankara merkezli olmak üzere 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 6'sı aktif, 13'ü ihraç olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı karararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.