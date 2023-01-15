File fena karıştı: Ekipleri tribünleri güçlükle sakinleştirdi

Karşılaşma hayli heyecanlı başladığı Sakarya Spor Salonu'nda tansiyon n be an yükseldi. İlk seti 26-24 ev sahibi takım Sakarya Voleybol alırken, 2. setti ise rakip takım 22-25 aldı. Karşılaşmamın 3. setini 19-25 rakip takım ve yine 4. setini ise 15-25 rakip takım aldı. Sahadan 1-3 galip ayrılan Edremit Bld Altınoluk'un antrenörü Gökhan Durmaz ise maçın bitimine az bir süre kala alınan bir sayı sonrası iki kolu ile hareket yaptı.

Rakip antrenörün galip olmasına rağmen el kol hareketine tribünlerden tepki geldi. Filenin karıştığı o anlarda Sakarya Voleybol Spor Kulübü Başkanı Ömer Bektaş antrenör Gökhan Durmaz'a tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik tribünlere de yansırken, maçın harekemi Gökhan Durmaz'ı sarı kırmızı kart uygulaması ile sahadan attı. Antrenör Durmaz soyunma odasına gittiği o anlarda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tribünleri güçlükle sakinleştirdi.