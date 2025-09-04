FİLENİN SULTANLARI DEV MAÇA ÇIKIYOR! Dünya Dünya Şampiyonası Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya'yı 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Böylece üst üste ikinci kez çeyrek final heyecanı yaşayan Filenin Sultanları, güçlü rakibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen voleybolseverler ise maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye-ABD voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek? İşte detaylar.