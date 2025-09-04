Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN SULTANLARI DEV MAÇA ÇIKIYOR! Dünya Dünya Şampiyonası Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 4.9.2025 07:01 Son Güncelleme: 4.9.2025 07:02

FİLENİN SULTANLARI DEV MAÇA ÇIKIYOR! Dünya Dünya Şampiyonası Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Filenin Sultanları çeyrek finalde güçlü rakibi ABD ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Grup etabındaki üç maçını da galibiyetle tamamlayan ve son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, gözünü yarı finale çevirdi. Peki, Dünya Dünya Şampiyonası Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya'yı 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Böylece üst üste ikinci kez çeyrek final heyecanı yaşayan Filenin Sultanları, güçlü rakibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen voleybolseverler ise maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye-ABD voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek? İşte detaylar.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları'nın ABD ile oynayacağı karşılaşmanın saati merak konusu oldu. Türkiye-ABD voleybol maçı 4 Eylül Perşembe günü, Türkiye saatiyle 16.30'da başlayacak.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları ile ABD arasında oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

YARI FİNALDE OLASI RAKİP JAPONYA!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde ABD karşısında galibiyet alması halinde büyük bir başarıya imza atarak tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselecek. Filenin Sultanları, ABD engelini aşarsa yarı finalde Japonya ile kozlarını paylaşacak.

