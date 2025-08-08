Haberler Yaşam Haberleri Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası yolunda. Tayland'da düzenlenecek grup maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı Antalya kampını tamamladı. Çalışmalarına İstanbul'da devam edecek Milliler D grubundaki ilk sınavını İspanya karşısında verecek. Voleybolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar için geri sayım başladı. Peki; Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi 2025:

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç programı grup aşamasında belli oldu. Geniş kadronun da açıklandığı şampiyona için heyecan dorukta. Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye Sırbistan ile hazırlık maçları oynadı. Farklı rotasyonlar ve genç isimleri deneyen İtalyan teknik adamın maç kararları bekleniyor. İşte, FIVB Türkiye - İspanya voleybol maçı tarihi:

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI YOLUNDA!

22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımımız D grubunda mücadele edecek. Türkiye'nin sırasıyla karşılaşacağı rakipler şöyle:

İSPANYA

BULGARİSTAN

KANADA

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Turnuvadaki ilk maçımız 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya ile oynanacak. Filenin Sultanları'nın bu önemli karşılaşması, şampiyonadaki performans açısından büyük önem taşıyor. Heyecan dolu karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025

Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası grup maçları takvimi şu şekilde:

23 Ağustos 2025, Cumartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – İspanya

25 Ağustos 2025, Pazartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – Bulgaristan

27 Ağustos 2025, Çarşamba – 12:00 TSİ → Türkiye – Kanada

FİLENİN SULTANLARI GENİŞ KADRO

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

