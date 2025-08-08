Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç programı grup aşamasında belli oldu. Geniş kadronun da açıklandığı şampiyona için heyecan dorukta. Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye Sırbistan ile hazırlık maçları oynadı. Farklı rotasyonlar ve genç isimleri deneyen İtalyan teknik adamın maç kararları bekleniyor. İşte, FIVB Türkiye - İspanya voleybol maçı tarihi: