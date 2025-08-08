Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç programı grup aşamasında belli oldu. Geniş kadronun da açıklandığı şampiyona için heyecan dorukta. Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye Sırbistan ile hazırlık maçları oynadı. Farklı rotasyonlar ve genç isimleri deneyen İtalyan teknik adamın maç kararları bekleniyor. İşte, FIVB Türkiye - İspanya voleybol maçı tarihi:
22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımımız D grubunda mücadele edecek. Türkiye'nin sırasıyla karşılaşacağı rakipler şöyle:
İSPANYA
BULGARİSTAN
KANADA
Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası grup maçları takvimi şu şekilde:
23 Ağustos 2025, Cumartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – İspanya
25 Ağustos 2025, Pazartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – Bulgaristan
27 Ağustos 2025, Çarşamba – 12:00 TSİ → Türkiye – Kanada
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın