FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Türkiye-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 29.8.2025 13:22

Filenin Sultanları, Tayland’da devam eden 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda grup etabını müthiş bir performansla kapattı. Kanada’yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, böylece üçte üç yaparak adını son 16 turuna yazdırdı. Artık tüm dikkatler eleme turlarına çevrildi. Türkiye, son 16’daki ilk maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Slovenya maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası grup aşamasındaki başarılı performansıyla adını son 16 turuna yazdırdı. İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı mağlup eden Filenin Sultanları, çeyrek finale yükselme mücadelesinde Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE - SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadelede galip gelen ekip çeyrek finale yükselecek. Filenin Sultanları'nın Slovenya ile oynayacağı karşılaşma 1 Eylül Pazartesi günü sahne alacak.

TÜRKİYE - SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
FIVB Dünya Şampiyonası Filenin Sultanları son 16 maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor.

Aşama Tarih Aralığı
Son 16 Turu 29 Ağustos – 1 Eylül
Çeyrek Finaller 3 – 4 Eylül
Yarı Finaller 7 Eylül
Final

7 Eylül

