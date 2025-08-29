FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Türkiye-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası grup aşamasındaki başarılı performansıyla adını son 16 turuna yazdırdı. İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı mağlup eden Filenin Sultanları, çeyrek finale yükselme mücadelesinde Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...