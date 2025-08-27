FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2025 || Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda (FIVB) kaçıncı sırada?

Dünya voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan FIVB Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, üstün mücadelesiyle sahne alıyor. Turnuvada oynanan karşılaşmaların ardından puan tablosundaki yerleri merak konusu oldu. Peki, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda (FIVB) kaçıncı sırada? İşte, detaylar...