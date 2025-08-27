Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2025 || Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda (FIVB) kaçıncı sırada?
Filenin Sultanları, 2025 Dünya Şampiyonası’nda gösterdiği performansla sporseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. FIVB organizasyonunda üst düzey rakiplerle mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki sıralamasıyla dikkat çekiyor. Peki, Sultanlar şu an kaçıncı sırada bulunuyor? İşte, Filenin Sultanları puan durumu!

Dünya voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan FIVB Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, üstün mücadelesiyle sahne alıyor. Turnuvada oynanan karşılaşmaların ardından puan tablosundaki yerleri merak konusu oldu. Peki, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda (FIVB) kaçıncı sırada? İşte, detaylar...

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA PUANI KAÇ?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu son maçında A Milli Kadın Voleybol takımımız son maçına Kanada karşısında çıktı. Parkeden 3-0'lık set sonucu galip ayrılan Filenin Sultanları 9 puana yükseldi.

1- Türkiye 9

2- Kanada 5

3- İspanya 1

4- Bulgaristan 0

Diğer taraftan Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklanan son dünya sıralamasında İtalya, 474.26 puanla birinci sırada yer aldı. Zirvenin en yakın takipçisi Brezilya 426.8 puanla ikinci sırada yer alırken, Polonya 365.17 puanla üçüncü basamakta kendine yer buldu.

Kadın Milli Takımlar Dünya Sıralamasının tamamı ise şöyle:

İtalya – 474.26
Brezilya – 426.8
Polonya – 365.17
Çin – 348.6
Japonya – 348.27
Türkiye – 337.6
ABD – 332.77
Hollanda – 262.75
Sırbistan – 261.84
Dominik Cumhuriyeti – 248.35

