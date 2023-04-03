Filipinli Nenet Müslüman oldu Elifnaz ismini aldı

Muğla'nın Özlüce Mahallesi'nde oturan Hakan Koçar, 2015 yılında Kuveyt'e çalışmaya gitti. Aynı işyerinde çalışırken Nenet Delaroza Antonio ile tanıştı. Roman Katolik Hristiyan olan Nenet ile Koçar daha sonra evlendi. Kuveyt'te bulunması dolayısı ile İslam dinini araştırmaya başlayan Nenet, Müslüman olmaya karar verdi.

Müslüman olan Elif Naz Koçar için Muğla İl Müftülüğü'nde 'İhtida Merasimi'düzenlendi. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan ve Elifnaz ismini alan Nenet'e mersim sonunda Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, 'İhtida Belgesi' ile birlikte İngilizce meal Kur'anı Kerim ve ilmihal kitapları hediye etti.