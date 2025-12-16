Filistinli aileye kâbusu yaşattılar

Ailesiyle Lübnan'dan Türkiye'ye gezmeye gelen Filistinli Mouen A. ve ailesi Facebook üzerinden gördüğü 'tur düzenleme' ilanına kandı. İstanbul'a gelen aile, Fatih'te bir otelde konakladıktan sonra akşam saatlerinde 'organizasyon ofisine götürülecekleri' yalanıyla taksiye bindirildi. Aile, hiç tanımadıkları bir binaya bırakıldı. Evdeki 4 şüpheli silah zoruyla aileden cep telefonlarını aldı ve baba Mouen A.'dan 300 dolar aldı.Telefonlarını geri isteyen aile bu kez sert bir şekilde tehdit edildi ve kalan 1500 doları daha gasp edilerek odaya kilitlendi. Baba Mouen A., "Lübnan'daki akrabalarıma ulaşarak 10 bin dolar fidye aldılar. 7 ve 8 yaşındaki çocuklarımı darp ettiler" dedi. Yaklaşık 7-8 saat boyunca evde zorla tutulan aile, daha sonra araçla Esenler'e götürülerek araçtan indirildi. Şikâyet üzerine harekete geçen polis şüphelileri yakaladı.