Film gibi cinayet! Sırtına yastık bağlatıp kendisine ateş ettirdi

PLAN YAPAYIM DERKEN CANINDAN OLDU



Yılmaz, teklifi kabul ettikten sonra Kuzu'nun eve giderek tüfek getirdiğini sonra da bir akrabasının evinin çatı katına gittiklerini aktardı. Kuzu'nun kendisine ateş edeceği mesafeyi gösterdiğini anlatan ve sırt kısmına zarar gelmemesi için iki adet yastığı F.Y.T. ile birlikte Kuzu'nun sırtına bağladıklarını anlatan Yılmaz, Kuzu'nun bacaklarına nişan aldığını ancak tüfeğin kendisini sarsmasıyla Kuzu'nun sırtından yaralanarak yere yığıldığını öne sürdü. Savunmasında, Zafer Kuzu'yu, F.Y.T. ile birlikte hastaneye götürdüklerini kaydeden Yılmaz, Zafer Kuzu'yu öldürmek istemediğini anlattı. F.Y.T. ise, Zafer Kuzu'nun kendisine, yaralanması durumunda hem denetimli serbestlikten kurtulacağını hem de husumetlisi Cuma Altay'ın şikayetini geri çekeceğini söylediğini öne sürdü. F.Y.T., Kuzu yaralandıktan sonra Yılmaz ile birlikte Kuzu'yu hastaneye götürdüklerini de söyledi.

"İŞYERİYLE HERHANGİ BİR PROBLEMİ YOKTU"



Zafer Kuzu'nun eşi Ayşe Kuzu ise, evlerinde tüfek olmadığını, olayın olduğu gün Zafer Kuzu'nun eve gelerek tüfek almadığını, eşinin o tarz işlerle uğraşmadığını öne sürdü. Eşinin denetimli serbestliğinin olmadığını aktaran Ayşe Kuzu, Zafer Kuzu'nun bir zincir markette çalıştığını ve işyeri ile herhangi bir probleminin olmadığını belirtti.

"MAKTULÜN DENETİMLİ SERBESTLİĞİ VE YAKALAMASI YOK"



Sanık ve tanık beyanları sonrasında savcılık, Zafer Kuzu hakkında denetimli serbestlik müdürlükleri ile infaz bürolarında kayıt ve kesinleşmiş hapis cezası veya yakalama kararı olmadığını tespit etti. Kuzu'nun çalıştığı yerde "hükümlü" kadrosunda olmadığı ve işten çıkarılma gibi bir durumunun olmadığı belirlendi. Mahkeme heyeti, faillerin özellikle Zafer Kuzu'nun sırtına yastık bağlamaları ve yere yığıldıktan sonra hastaneye götürme çabaları dikkate alındığında asıl amaçlarının yaralayarak rapor almak olduğuna değindi. Heyet, "olası kast ile öldürme" suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden, F.Y.T.'nin beraatine karar verdi.

SANIĞA 11 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ



Heyet, Fatih Yılmaz'ın gerçekleştirdiği eylemin "olası kast ile öldürme" suçu değil, "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçu olduğunun anlaşıldığına vurgu yaparak, sanığın 14 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, Fatih Yılmaz'ın pişmanlığını dikkate alarak hapis cezasını 11 yıl 8 aya düşürdü.

YARGITAY'DAN HÜKÜMLERE ONAMA



Kararla ilgili istinaf başvurusu yapılması sonrasında dosya istinafa gitti. İstinaf incelemesi sonrasında daire, yerel mahkemenin kararını doğru buldu. Bunun üzerine karar temyiz edildi. Temyiz sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını doğru bularak sanıklar hakkında verilen hükümleri onadı.