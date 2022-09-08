Fındık aşkına ABD’den Yağlıdere’ye

1970'li yıllarda bir Rum göçebesinin Yağlıdere'yi ziyaretinde bir kişiyi ABD'ye götürmesiyle göçün başladığını ifade eden Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ABD'ye giden kişilerin bir süre sonra akrabalarını, yakınlarını yanlarında götürmeleriyle göçün devam etti ve ABD'de yoğun bir Yağlıdereli nüfusu oluştu.
Yağlıdere nüfusu şu anda 15 bin 800.ABD'de resmi olarak konsoloslukta işlem yapan 21 bin civarında, ayrıca oturum müsaadesi almamış olanlarla birlikte yaklaşık 30 bin civarında Yağlıdere'li var. Amerika Birleşik Devletlerinde mevcut nüfusumuzun iki katı kadar Yağlıdere'li vatandaşımız bulunuyor" ,dedi
Amerika'ya gidip te yıllarca çalışan vatandaşlarımızın yüzde 70'i ise iş veren sahibi oldu. New York Long Island tarafında akaryakıt istasyonlarının çok büyük bir kısmı bizim Yağlıdereliler tarafından işletiliyor. New Jersey tarafında akaryakıt istasyonu ,Massachusetts ile Connecticut'ta pizza ve restoran sektöründe yoğun bir şekilde çalışıyorlar", dedi
20 yıldır Amerika'da yaşayan Seyfullah Kaya(56),abim 30 yıl Amerika'ya gitmişti. Benimde hayalimde oraya gitmek vardı. Sonra bende gittim. Orada benzinci 'de bir süre çalıştıktan sonra pizza işi yapmaya başladım. Memlekete özlemimiz gittikçe artıyordu.20 yılımız orada geçince artık memleketimize yaz aylarında gelip, daha sonra yine işimizin başına dönüyoruz", dedi
Kemal Yıldız(65) ise, 38 yıl önce maddi zorlulardan dolayı herkes gibi bende Amerika'ya gittim.O zamandan beri Amerika'da yaşıyorum. Burada 70'li yıllarda herkes birbirlerinin sayesinde oraya gitti. Bende onlar gibi bir yolculuğa çıktım.38 yıldır orada yaşıyorum. İlk gittiğimde restoranlarda bulaşık yıkamaya başladım ve son yıllarda ise benzin istasyonunda çalıştım. Her yıl memleketime Yağlıdere'ye geldim ve gittim. Buradan bağımızı hiç koparmadık. Çünkü yaşamak için en güzel yer Türkiye. O yüzden. Orada çalışıp kazandıktan sonra memleketimizde yatırım yaptık", dedi
Fatma Yıldız(60) ise, maddi zorluklardan dolayı çalışmak için eim Amerika'ya gitti. 10 yıl sonra da beni de yanına aldı. 28 yıldır Amerika'da yaşıyoruz. Eşimle birlikte oralarda çalıştık. Kazandığımız parayı biriktirip, memleketimizde yatırım için kullandık. Şimdi çalışmıyorum, ev hanımıyım. Yaz mevsimi geldiğinde eşim ve çocuklarımızla Türkiye'ye memleketimize geliyoruz. Türkiye gibisi hiçbir yerde yok. Bundan sonra temelli dönüş yapmak istiyoruz", dedi
21 yıl önce Amerika'ya gittiğini ifade eden Mustafa Aksu(58),oraya gittikten sonra 13 yıl orada benzin istasyonunda çalışıp, sonra memleketime Yağlıdere'ye döndüm. Yağlıdere'mize genelde "küçük Amerika" diyorlar. Çünkü nüfusun 2 katı ABD'ye göç etmiş, orada yaşıyor. Gurbette kimse zorlukları görmeden rahatı göremez. Orada gece gündüz çalışıp, para biriktirdikten sonra memleketime gelip, burada iş kurdum. Kısacası oralarda yılarca çalıştıktan sonra bence herkes memleketine ,yurduna dönmeli. Çünkü " Türkiye gibisi yok ,memleketimiz cennet"dedi