Fındık aşkına ABD’den Yağlıdere’ye





Kemal Yıldız(65) ise, 38 yıl önce maddi zorlulardan dolayı herkes gibi bende Amerika'ya gittim.O zamandan beri Amerika'da yaşıyorum. Burada 70'li yıllarda herkes birbirlerinin sayesinde oraya gitti. Bende onlar gibi bir yolculuğa çıktım.38 yıldır orada yaşıyorum. İlk gittiğimde restoranlarda bulaşık yıkamaya başladım ve son yıllarda ise benzin istasyonunda çalıştım. Her yıl memleketime Yağlıdere'ye geldim ve gittim. Buradan bağımızı hiç koparmadık. Çünkü yaşamak için en güzel yer Türkiye. O yüzden. Orada çalışıp kazandıktan sonra memleketimizde yatırım yaptık", dedi