Haberler Yaşam Haberleri Firar hazırlığında yakalandılar
Giriş Tarihi: 20.11.2025

Ziya RAMOĞLU
ADANA merkezli 'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik operasyonda firari M.S.A., R.A. ve M.C.S., yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken, onlara yardım ettiği belirlenen 4 kişiyle birlikte otomobillerinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik Adana merkezli 10 ilde 13 Ekim'de düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 130 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 96'sı tutuklanırken, 31'i adli kontrol şartı, 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Operasyonda adreslerinde bulunamayan M.S.A., R.A. ve M.C.S.'yi yakalama çalışmalarını sürdüren polis, şüphelilerin yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunu tespit etti. Fiziki takip sonucu 1'i yürüme engelli olan 7 şüpheliyi Konya'da, seyir halindeki otomobillerinin önünü keserek yakaladı. Adana'ya getirilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

