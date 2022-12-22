Firavun Tutankhamun İstanbul’a geliyor

20. yüzyıl başında gün yüzüne çıkarılana dek 3 bin yıldan uzun süre karanlıkta kalan Mısır Firavunu Tutankhamun'un mezarı ile altın ve değerli taşlardan yapılmış eşsiz hazinesinin keşfinin üzerinden 100 yıl geçti. Kralın mezar odasından çıkan mumya ve 5 binden fazla eser, tam bir asırdır akılları kurcalıyor. Sayısız uzmanın yıllardır üzerinde çalıştığı gizemli hazine, 1960'tan bu yana tüm dünyada düzenlenen sergiler kapsamında tarih ve gizem meraklılarıyla buluşmaya devam ediyor. "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri" isimli sergi yeni yılın ilk ayında Ocak 2023'te UniqExpo'da İstanbullularla buluşacak. Sergide, aralarında "Altın Kral", "Çocuk Kral" lakapları olan Tutankhamun'un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış ölüm maskesi, savaş arabası, silahları ve mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş paha biçilmez 400'ün üzerinde eserin replikaları yer alıyor.ANTİK Mısır'da 3 bin 332 yıl önce (MÖ 1332) 9 yaşındayken tahta geçen Çocuk Kral Tutankhamun, 10 yıl süren saltanatın ardından beklenmedik şekilde ölmüş, mumyalanan naaşı, Luksor'daki Krallar Vadisi'nde bir mezar odasına eşyalarıyla birlikte konulmuştu. İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından 1922'de bozulmamış halde bulunan mezar ve içindeki değerli eşyalar, gün yüzüne çıkarılan en zengin ve görkemli hazine olma özelliğini taşıyor. 20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi kabul edilen bu gelişme, Çocuk Kral Tutankhamun'u, dünyada herkesin bildiği bir isim haline getirmişti.