İstanbul Küçükçekmece’deki fırına haraç kurşunu: Çırak yaralandı!

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki Taş Kardeşler Fırın Unlu Mamülleri'nde amcasının yanında çalışan 15 yaşındaki çırak Yusuf Alagöz, her zamanki gibi işinin başındaydı. Ancak 8 Ekim sabahı 11.37'de, fırına müşteri yerine saldırganlar geldi. Kask takan ve plakasız motosikletle gelen iki kişi, tabancayla önce işyerine bir el ateş ettikten sonra Alagöz'ün bacaklarına da ateş edip kaçtı.
Yeğeninin vurulduğunu gören amcası Fırat Alagöz polise haber verirken, çırak kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Amcanın ihbarı ve ifadesi üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Devriye ekipler Amirliği motosikletli iki şüpheliyi de yakaladı.