İstanbul Küçükçekmece’deki fırına haraç kurşunu: Çırak yaralandı!

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki Taş Kardeşler Fırın Unlu Mamülleri'nde amcasının yanında çalışan 15 yaşındaki çırak Yusuf Alagöz, her zamanki gibi işinin başındaydı. Ancak 8 Ekim sabahı 11.37'de, fırına müşteri yerine saldırganlar geldi. Kask takan ve plakasız motosikletle gelen iki kişi, tabancayla önce işyerine bir el ateş ettikten sonra Alagöz'ün bacaklarına da ateş edip kaçtı.