Fırtına zor anlar yaşattı

Meteorolojinin uyarı yaptığı İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle bir tekne alabora olurken, birçok ilçede ağaçlar araçların üzerine devrildi, aydınlatma direkleri yan yattı. Megakentte birkaç gündür Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları ile birlikte şiddetli fırtına etkili oldu. Zeytinburnu açıklarında şiddetli rüzgar nedeniyle bir acenteye ait tekne alabora oldu. Teknedeki 4 kişi, çevrede bulunan diğer teknelerdeki kişiler tarafından kurtarıldı. Merter'de bir ağaç, fırtına dolayısıyla park halindeki araçların üzerine devrildi.

Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Pendik ve Kartal'da da şiddetli rüzgar dolayısıyla ağaçlar devrildi. Büyükçekmece'de refüjde bulunan aydınlatma direklerinden biri şiddetli rüzgarda yan yattı. Büyükçekmece'de bir manavın önündeki şemsiye rüzgar nedeniyle yerinden çıkarak alışveriş yapan bir vatandaşın üzerine devrildi. Tuzla'da Marmaray hattında bir ağacın devrilmesi sonucu seferlerde aksama oldu. Yolcular bir süre tren yolunda yürüdü. Hava muhalefeti nedeniyle Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamadı. Fırtınanın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirten yetkililer, şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.